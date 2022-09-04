الميثاق الـمهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليـم بالإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، الذي يمثل إطاراً عاماً يستهدف كافة العاملين في القطاع التعليمي الحكومي والخاص، ويحدد أهم المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية، وجاء فيه مايلي:

-غرس القيم الإيجابيـة في نفوس الطلبـة، وصـونهـم مـن الأفكـار الدخيلـة والتوجهات غير السـوية على الديـن والعادات والتقاليد الوطنية، وتعزيـز مبادئ التسامح وتقبـل الآخـريـن.

-تحفيز الطلبـة للحـرص على مقدرات الوطن والمساهمـة في تطـوره وازدهاره وتحفيزهم للمشاركة في الأنشطة والمناسبات الوطنية.

-الالتزام بحمايـة الأطفـال بفئاتهـم كـافـة ومن جميـع أنـواع الإساءة والإهمال والاستغلال والتنمـر.

-تجنب إفشاء المعلومات السرية التي تخص الطلبة وأولياء الأمور أو نشر الشائعات والأخبار غير الموثوقة، وتجنب استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبـة.

-التحـلي بالسلوك الأخلاقي الرفيع والإيجابي في التعامل مع جميع أولياء الأمـور والتقيد بالقيم والأعراف المجتمعيـة.

-الاهتمام بمعرفـة واحترام الثقـافـة الإمـاراتـيـة والـقـيـم الإسلاميـة في المؤسسات التعليمية.

احترام التنوع الثقافي لجميع العاملين في المؤسسات التعليميـة من تراث ولغة وهـويـة وجنسيـة وديانة، وتجنب أي عمـل أو قـول يـسيء أو يضر بسمعة المؤسسـة التعليميـة والعاملين فيها.

-الابتعاد عن الممارسات والسلوكيـات غـيـر الـمـنـاسـبـة داخـل الـمـؤسـسـات التعليميـة بـمـا يـشـمـل ذلك التـدخـين أو التعامل مع أيـة مـواد مـحـظـورة في القوانين والتشريعـات الإماراتيـة.

- الحرص على عدم انتشـار المـظـاهـر السلوكيـة غير المقبـولـة ضـمـن المجتمع الإماراتي، وعـدم التطرق لموضوعات مرفوضة مجتمعياً مثل التوجه الجنسي غير السوي والهوية الجنسية والمثلية الجنسية.

- الالتزام بالملابس اللائقة والمحتشمة التي تعكـس تـقـاليـد دولة الإمارات والتي تظهر صورة محترمة للعاملين في القطاع التعليمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز