التربية تعتمد الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم

المصدر: البيان

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اعتمدت وزارة التربية والتعليم الميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام، والذي يمثل إطاراً عاماً يستهدف كافة العاملين في القطاع التعليمي في الإمارات، الحكومي والخاص، ويحدد أهم المعايير والأخلاقيات والسلوكيات للعاملين ومسؤولياتهم في المؤسسات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم في بيان، نشره معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، عبر حسابه في "تويتر"، على غرس القيم الايجابية في نفوس الطلبة وصونهم من الافكار الدخيلة والتوجهات غير السوية على الدين والعادات والتقاليد الوطنية.

وأكدت الوزارة الحرص على عدم انتشـار المـظـاهـر السلوكيـة غير المقبـولـة ضـمـن المجتمع الإماراتي، وعـدم التطرق لموضوعات مرفوضة مجتمعياً مثل التوجه الجنسي غير السوي والهوية الجنسية والمثلية الجنسية.

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