«خيرية الشارقة» تقدم 6000 حقيبة مدرسية في معرض «العودة للمدارس»

المصدر: الشارقة - وام

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نظمت جمعية الشارقة الخيرية معرض «العودة للمدارس» تم خلاله توزيع 6000 حقيبة مدرسية على مستحقيها، إلى جانب أجهزة الحاسوب بحضور محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم: «نبارك لأبنائنا الطلاب بدء العام الدراسي الجديد ونتطلع إلى مستقبل مليء بالنجاح لهم»، مشيراً إلى أن معرض «العودة للمدارس» هو معرض موسمي وجزء من المساعدات التعليمية التي تقدمها الجمعية لدعم مسيرة طلبة العلم أبناء الأسر المتعففة.

وأشار إلى أن الجمعية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من توفير 41 ألف حقيبة مدرسية، فيما بلغت قيمة المساعدات النقدية للمتعثرين عن سداد الرسوم الدراسية خلال العام الماضي نحو 16.8 مليون درهم.

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