إجراءات وضوابط لمزودي الخدمات المدرسية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جملة من الإجراءات والضوابط المتعلقة بمزودي الخدمات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 وعممتها على إدارات المدارس الحكومية ضمن دليل العودة الآمنة للمدارس التي أصدرته.

إلزام

وألزمت المؤسسة إدارات المدارس بـ 8 مهام عليها الالتزام بها في ما يتعلق بمزودي الخدمات، تتمثل في قياس درجة حرارة مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم قبل الدخول إلى المدرسة، بالإضافة إلى إظهار نتيجة الفحص السلبية لـ«كوفيد 19» على برنامج الحصن حسب إجراءات وضوابط الدخول الآمن إلى المدرسة. بالإضافة إلى إدارة حركة وسجلات الحضور لمزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم ومراقبة الأعراض المرضية التي قد تبدو عليهم، للكشف المبكر عن الحالات المصابة أو المشتبه بإصابتها للحد من انتشار العدوى.

ولفتت أنه في حال الاشتباه بإصابة أي من العاملين لدى مزودي الخدمات المدرسية يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتواصل مع الجهات المختصة لعمل اللازم.

تدابير

ويجب التأكد من خلو مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم من أي من أعراض الإصابة، وتوجيههم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في حال وجود أي من هذه الأعراض والتواصل مع الجهات المختصة لعمل اللازم. وأكد الدليل على أهمية الإفصاح عن حالات الإصابة أو المخالطة لأي من حالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد 19» وفحص المخالطين.

مهام

وتشمل مهام إدارات المدارس التأكد من عدم دخول أي من المصابين أو مخالطين للمدرسة وأي من المرافق التابعة لها لحين ظهور نتيجة سلبية للفحص حسب توجيهات الجهات الصحية المعنية واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ووضع آلية واضحة تلزم مزودي الخدمات المدرسية والعاملين لديهم بالتوقيع على «إقرار التعهد على الحالة الصحية» حسب إجراءات وضوابط الدخول الآمن إلى المدرسة، فضلاً عن التنسيق مع إدارة المنشآت للتأكد من تنفيذ جميع أعمال الصيانة داخل المدرسة بواسطة الشركات المتخصصة والمعتمدة حسب متطلبات نطاق العمل المطلوب، على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال غير الطارئة بعد انتهاء الدوام المدرسي أو في أيام العطل الأسبوعية أو خلال فترة الإجازات.

مؤشرات

تتولى إدارات المدارس مراقبة وتقييم مؤشرات الأداء الخاصة بالخدمات التي يتم تنفيذها والمؤشرات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة لجميع مزودي الخدمات المدرسية بشكل دوري ورفع التقارير الخاصة بذلك.

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