«التربية»: المدارس الخاصة ملزمة بتطبيق مناهج «الإسلامية»

المصدر: ‏دبي - رحاب حلاوة

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أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر عنها، نشره معالي وزير التربية والتعليم أحمد بالهول الفلاسي، عبر حسابه على «تويتر»، ‏سياسة تدريس مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية في المدارس الخاصة على مستوى الدولة، التي تطبق كل المناهج التعليمية.

‏وأكدت الوزارة في بيانها إلزامية جميع المدارس الخاصة في الدولة ‏بتطبيق المناهج التعليمية لمادة التربية الإسلامية ‏المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم الالتزام بتدريسها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، وذلك في المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأمريكي.

وأوضحت الوزارة أن المدارس‏ التي تدرس ‏المنهاج البريطاني، والذي يبلغ عدد سنوات الدراسة فيها 13 سنة، والتي يبدأ فيها الطالب بدراسة الصف الأول فيها قبل نظيره في المنهج الإماراتي أو الأمريكي بعام، يتم تدريس منهاج التربية الإسلامية الخاص بالصف الأول في المنهاج الإماراتي لطلاب الصف الثاني في المنهج البريطاني، لأنهم يكونون بنفس السن، التي تمكنه من استيعاب المنهاج.

وشددت الوزارة على تدريس جميع الطلاب مواد التربية الإسلامية، واللغة العربية لمدة 12 عاماً دراسياً سواء كانوا ضمن المنهج البريطاني أو الأمريكي أو الإماراتي

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