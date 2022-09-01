توضيح مهم من "التربية" بشأن مادة التربية الإسلامية

المصدر: ‏دبي - رحاب حلاوة

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أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر عنها، نشره معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على تويتر، ‏سياسة تدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية في المدارس الخاصة على مستوى الدولة والتي تطبق كافة المناهج التعليمية.

‏وأكدت الوزارة في بيانها، إلزامية جميع المدارس الخاصة في الدولة ‏بتطبيق المناهج التعليمية لمادة التربية الإسلامية ‏المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم وتدريسها من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة، وذلك في المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم والمنهاج الأمريكي.

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وأوضحت الوزارة، أن المدارس ‏التي تدرس ‏المنهاج البريطاني، والذي يبلغ عدد سنوات الدراسة فيها 13 سنة، والتي يبدأ الطالب بدراسة الصف الأول فيها قبل نظيره في المنهجين الإماراتي أو الأمريكي بعام، يتم تدريس منهاج التربية الإسلامية الخاص بالصف الأول في المنهاج الإماراتي لطلاب الصف الثاني في المنهج البريطاني؛ لأنهم يكونون بنفس السن الذي يمكنهم من استيعاب المنهاج.

وشددت الوزارة على تدريس جميع الطلاب مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لمدة 12 عاماً دراسياً سواء كانوا ضمن المنهج البريطاني أو الأمريكي أو الإماراتي.

وزير التربية والتعليم: تلتزم جميع المدارس الخاصة في #الإمارات بتطبيق المناهج التعليمية لمادة التربية الإسلامية المحددة من الوزارة، ويتم الالتزام بتدريسها من الصف الأول إلى الـ 12، ولم يطرأ أي تغيير على هذه السياسة. @ahmad_belhoul#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/FMDNnh37gB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 1, 2022

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