جامعة «هيريوت وات دبي» تعين عميداً جديداً

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أعلنت جامعة «هيريوت وات دبي» عن تعيين بروفيسور هيذر ماكريجور الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية بمنصب عميد الجامعة ونائب رئيس جامعة «هيريوت وات دبي» ومقرها مجمع دبي للمعرفة، والتي كانت تشغل منصب العميد التنفيذي لكلية إدنبرة للأعمال في جامعة «هيريوت وات دبي» في إدنبرة سابقاً، بالإضافة إلى منصب أستاذ ممارسة الإدارة.

وبهذه المناسبة، عبرت ماكجريجور عن سعادتها مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد اقتصاداً متنوعاً، ومع التطورات الرائدة حظيت باهتمام عالمي، فيما سيتولى البروفيسور عمار كاكا منصب الرئيس الفخري للجامعة.

ويذكر أن جامعة «هيريوت وات» أسست حرماً جامعياً لها في مدينة دبي عام 2005، وكانت أول جامعة تفتتح حرماً جامعياً في المدينة الأكاديمية. وبدءاً من الطرح الأولي لـ3 برامج و120 طالباً، حتى نمت لتصبح أكبر جامعة دولية في الدولة. واليوم تضم 4000 طالب مسجلين في 90 برنامجاً وهي واحدة من أفضل جامعات المملكة المتحدة للأعمال والصناعة بتصنيف 5 نجوم من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية لمدة 3 سنوات متتالية.

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