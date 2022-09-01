جامعة الشارقة تطرح 122 برنامجاً تواكب متطلبات سوق العمل

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة أن الجامعة تطرح 122 برنامجاً أكاديمياً، منها 10 برامج جديدة للعام الأكاديمي 2022 - 2023، بعضها يتعلق بالتقنيات الحديثة مثل ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي وماجستير العلوم في هندسة الأمن السيبراني وماجستير العلوم في علم البيانات وبكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السيبراني، مبيناً أن تلك البرامج الجديدة تواكب متطلبات سوق العمل والخطط الاستراتيجية والتنموية للدولة والمنطقة.

خطط

وقال لـ«البيان» إن ذلك يأتي في إطار خطط الجامعة لاستقبال الطلبة للعام الأكاديمي الجديد، إذ أكملت ما تحتاجه كلياتها وبنيتها التحتية من الإجراءات والتدابير المرتبطة بأعمال التحديث والصيانة والتطوير، وشمل ذلك القاعات الدراسية والمختبرات والمسكن الجامعي للطلاب والطالبات والمرافق الرياضية والثقافية والاجتماعية والمطاعم والمكتبات والمواصلات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الجامعة والتغطية اللاسلكية للمواقع كافة داخل الحرم الجامعي والتسهيلات المتعلقة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن البرامج الجديدة تضاف إلى 122 برنامجاً تطرحها الجامعة ضمن كلياتها البالغة 14 كلية ومعاهدها البحثية، لترسخ موقعها ليس فقط أكبر جامعة على مستوى الدولة بل لتكون جامعة الشارقة وحسب نتائج تصنيف تايمز لعام 2021/‏2022 ضمن أفضل 446 جامعة على مستوى العالم، وهي من ضمن أفضل 100 جامعة فتية، كما حافظت الجامعة على المركز الأول على مستوى الدولة للعام الـ5 على التوالي ضمن التصنيف العالمي للجامعات حسب (يو آي) جرين متريك الذي يعمل على تصنيف وتقييم الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة واستجابتها الفعالة لمواجهة أزمة (كوفيد 19).

اعتماد عالمي

وأضاف إن خطط الجامعة تؤكد هدفها الأساسي أن تكون جهوزيتها في أعلى ما يمكن في عدد وتنوع ما تطرحه من البرامج الأكاديمية التي تشمل البرامج الاستراتيجية والبرامج التي تتطلبها أسواق العمل والخطط الاستراتيجية والتنموية للدولة والمنطقة ومنها 15 برنامجاً لدرجة الدكتوراه و47 برنامجاً لدرجة الماجستير و57 برنامجاً لدرجة البكالوريوس، فضلاً عن 3 برامج لدبلوم دراسات عليا، وجميع هذه البرامج معتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي بالدولة، كما أن معظم البرامج معتمدة عالمياً.

وقال إن البرامج التي تم اعتمادها، منها البكالوريوس والماجستير في هندسة الأمن السيبراني وتغطي موضوعات مهمة خاصة بأمن الإنترنت والبرمجيات والتعاملات السيبرانية وتزامنت مع الانفجار المعلوماتي والتطورات الهائلة في التكنولوجيا وما يتعلق بها من أخطار، والماجستير في الذكاء الاصطناعي الذي يتناول النظريات والتطبيقات المتعددة للذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة الصناعية والطبية والأعمال وغيرها، إضافة إلى ماجستير في علم البيانات الذي يكسب أهميته الخاصة من التوسع الكبير في البيانات الضخمة وتحليلاتها في معظم مجالات الحياة، فيسهم في فهم طبيعة واستخدامات البيانات الكبيرة بسرعة ودقة وبما ينعكس على كفاءة ودقة النتائج والإنجاز.

ولفت مدير جامعة الشارقة إلى أن كليتي الحوسبة والمعلوماتية وإدارة الأعمال تتشاركان في درجة الماجستير في تحليل الأعمال، إذ يتناول هذا البرنامج استخدام آليات التكنولوجيا في مجالات الأعمال وبما يرفع من كفاءة تحليل المشروعات وإنجازها، أما بكالوريوس المعلومات الطبية الحيوية فيتناول تطويع آليات التكنولوجيا الحديثة في تحليل المعلومات الطبية الحيوية والتعامل معها وتحسين تطبيقاتها المتعلقة بالأمراض والعلاج والتشخيص.

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