صفر حوادث في مناطق المدارس بدبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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شهدت الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد انضباطاً مرورياً أمام وبالقرب من المدارس في كافة أنحاء دبي، ولم تسجل أي حوادث مرورية بليغة أو وفيات في أي من تلك المناطق، وذلك بفضل الخطة المرورية التي وضعتها شرطة دبي بتوزيع الدوريات المرورية بكافة أنواعها إضافة إلى التزام أفراد الجمهور مع حملة «يوم بلا حوادث» الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، لـ«البيان»: إنه تم وضع خطة مرورية قبيل بدء العام الدراسي إضافة إلى تفقد عدد من مدارس إمارة دبي في أول يوم من العام الدراسي الجديد، وتنظيم عدد من الفعاليات على هامش الحملة، من خلال التواجد في مختلف مدارس إمارة دبي، بهدف التوعية بضرورة احترام قانون السير والمرور، لافتاً إلى أن الحملة مستمرة في كافة شوارع دبي، حيث يتم تطبيقها للعام الرابع على التوالي.

حملة

وأضاف إن الحملة التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، نجحت في تحقيق التوعية عن طريق زيارة المدارس في أول يوم دراسي، ونشر عدد من المواد التوعوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الحملة تضمنت التوعية بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، وأهمية إفساح الطريق لسيارات الطوارئ.

توعية

ولفت اللواء المزروعي إلى أن الحملة التوعوية تهدف لتقويم سلوك السائقين من خلال إشراكهم في المسؤولية، وتكاتف أفراد المجتمع معاً من أجل تحقيق المصلحة العامة في أول يوم دراسي، وتحقيق صفر في الحوادث المؤدية إلى الوفيات عبر إرسال الرسائل التوعوية لكافة مستخدمي الطريق من سائقين ومشاة.

وأشار إلى أن هناك انخفاضاً في عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في دبي بشكل عام وزيادة في الوعي المروري لدى الجمهور، حيث نجحت شرطة دبي في تحقيق توجهها الاستراتيجي المتمثل في المدينة الآمنة، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وخفض الوفيات لكل 100 ألف من السكان، مؤكداً أن الإدارة لاحظت التزاماً كبيراً من قائدي المركبات بإشارة قف المستخدمة في الحافلات المدرسية، ما أسهم في تفادي الحوادث المرورية والحيلولة دون وقوعها، إضافة إلى الالتزام بعدم التجمع أمام المدارس لمنع الازدحام المروري.

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