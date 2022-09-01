«صحة دبي» توصي عيادات المدارس الخاصة بتعزيز تغطية التطعيم ضد شلل الأطفال

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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أصدرت هيئة الصحة بدبي تعميماً إلى عيادات الصحة المدرسية كافة في المدارس الخاصة بإمارة دبي والمهنيين الصحيين العاملين فيها ضمن نطاق اختصاص وصلاحيات هيئة الصحة، لتعزيز تغطية التطعيم ضد شلل الأطفال، لغايات الحفاظ على الصحة العامة، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، بشأن تعزيز صحة الأطفال من خلال تطعيم جميع الأطفال بالجرعات المطلوبة لحمايتهم ووقايتهم من شلل الأطفال.

وأوصت الهيئة جميع المهنيين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية وتحديداً عيادات الصحة المدرسية بالعمل على تعزيز تغطية تطعيم شلل الأطفال من خلال الالتزام بخمسة إجراءات، تتمثل بالتأكد من استكمال التلاميذ الملتحقين بالمدرسة تطعيم شلل الأطفال عبر أخذ الجرعات المقررة في الدولة وهي 4 جرعات، وتعطى عند عمر شهرين وأربعة أشهر وعند 18 شهراً وعند عمر 5 - 6 سنوات، وثلاث جرعات من لقاح شلل الأطفال الفموي ثنائي التكافؤ عند عمر 6 أشهر و18 شهراً وعند عمر 5 - 6 سنوات، والتأكد من استكمال التلاميذ الجدد والمنقولين للمدرسة تطعيم شلل الأطفال، والتأكد من حصول الطالب في سن 5 - 6 سنوات على الجرعة الرابعة من اللقاح، وكذلك التأكد من أن سجلات التحصين للطلاب محدثة حسب متطلبات الدولة.

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