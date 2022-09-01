منح وميزات دراسية للطلبة الدوليين المتفوقين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جامعة أبوظبي، وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن تخصيص 100 منحة دراسية للطلبة الدوليين المتفوقين، مع إمكانية ترشح الطلبة الجامعيين المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي، وغيرها من الميزات الدراسية الخاصة، في خطوة تهدف إلى جذب أفضل المواهب والمتفوقين إلى الإمارة.

جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم استراتيجية تحدد أطر التعاون والتنسيق الثنائي بين الجانبين، وقعها كل من حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين، والبروفيسور وقار أحمد مدير جامعة أبوظبي، بحضور ممثلين عن كلا الطرفين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.

وتنص المذكرة على آليات التعاون بين الجانبين لتسهيل التحاق الطلبة الدوليين الحاصلين على المنح الدراسية بالجامعة، مع إمكانية الترشح للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي وذلك للطلبة الجامعيين المميزين من لهم الأحقية أو أهلية الحصول على الإقامة الذهبية، إضافة إلى توفير رسوم دراسية مخفضة للطلبة الحاصلين على الإقامة الذهبية في أبوظبي ضمن فئة خريجي المدارس الثانوية المتميزين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز