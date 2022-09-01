محمد بن زايد مباركاً للطلبة عامهم الجديد: احرصوا على بذل الجهد والمثابرة

المصدر: دبي، أبوظبي، الشارقة - رحاب حلاوة، محمد محسن، عصام الدين عوض

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبنائه الطلاب وبناته الطالبات بداية العام الدراسي الجديد.

ودوّن سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أبارك لكم أبنائي وبناتي عاماً دراسياً جديداً.. احرصوا على بذل الجهد والمثابرة في بداياته، وعلى التميز والتفوق في نهاياته.. مسيرة العلم والمعرفة، متواصلة لا تتوقف، استثمروها في تحقيق طموحاتكم وآمالكم لغد أفضل لكم ولوطنكم».

انتظام

وشهدت الأيام الأولى للدوام انتظاماً للطلبة، وتراوحت نسبة الحضور بين 90% و95% في المدارس الحكومية والخاصة.

وأفادت إدارات مدرسية أنها باشرت عمليات توزيع الكتب المدرسية وفق الإجراءات الاحترازية المحددة من قبل المؤسسة، والتي تشمل تسليم الكتب مجمعة ومعقمة لكل طالب، وتعتزم المدارس توزيع أكثر من 4 ملايين كتاب دراسي، كما وُفرت المناهج الدراسية إلكترونياً على «منصة الديوان» وجرى توزيع أكثر من 25 ألف جهاز حاسوب على الطلبة، فيما تستمر عمليات التوزيع في المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع المقبل.

نبراس

وفي أبوظبي دشن الطلبة العام الدراسي الجديد 2022/‏‏‏ 2023 بحماس كبير ورغبة في تقديم الأفضل مدعومين برسالة وكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المعبرة والتي أذيعت في الإذاعات المدرسية وما زال صداها ودلالاتها نبراساً يهتدي به الطلبة وشعاراً لهم لتحقيق أهدافهم.

وتواصل المدارس الخاصة في العاصمة رفع قدرتها الاستيعابية من تسكين الطلبة خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب جولة ميدانية أجرتها «البيان» أمس، وصلت نسبة الحضور بين 80 و90% بحسب مديري مدارس وإداريين، حيث حرصت مدارس على تسكين صفوف دارسيها للتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بينما عملت أخرى على إرجاء تلامذة «الروضة» وصفوف المرحلة الأولى الأساسية حتى الأسبوع المقبل، بينما سجلت مدارس قدرة استيعابية 100%، وهناك فرصة أمام أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم حتى 15 أكتوبر المقبل، لكن شريطة إيجاد شواغر في المدرسة المراد التحويل إليها.

زي وكتبوتواصل الأقسام والإدارات توزيع الزي المدرسي والكتب الدراسية، وتسجيل وتسكين الطلبة في الشعب والفصول الدراسية، مع إمكانية تحويل الطلبة بين الشعب داخل الصف الواحد، وتتفاوت أسعار الزي بين 300 و400 و800 بحسب عدد قطعه وخاماته، علماً أن مدارس الوسط من الناحية السعرية، قد راعت رغبة ولي الأمر في استلام الزي المدرسي كاملاً أو لقطع معينة، بحيث حددت لكل قطعة زي سعراً محدداً مثل «البنطال، القميص، والزي الرياضي»، وهكذا.

وشددت إدارات الحسابات على أهمية دفع وتسديد كامل الرسوم الدراسية والمتأخرات المالية عن العام الدراسي الماضي 2021/‏‏‏ 2022، وعدم السماح بالالتحاق والانتظام بالمدرسة إلا بعد تسجيل كامل الرسوم المتأخرة، بالإضافة إلى دفع مبلغ تسجيل الطالب، ومبلغ إضافي من العام الجديد، وإمكانية تقسيط الرسوم الدراسية الجديدة لثلاثة أقساط خلال العام.

كلمة

وأكد مديرو مدارس حكومية وخاصة في الشارقة وعجمان، أن نسبة حضور الطلبة في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول للعام الحالي بلغت 98%، لافتين إلى أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، كان لها وقعها في نفوسهم.

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي الحكومية في أم القيوين، أن نسبة حضور الطلبة داخل الحرم المدرسي في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول، تجاوزت 98 %، وتم من أول يوم توزيع الكتب الدراسية وجداول الحصص على الطلبة، إضافة إلى مباشرة الدراسة وسط بيئة تعليمية محفزة للطلبة، لافتاً إلى أن الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أبنائه الطلبة تعد كلمة أكثر من محفزة وعاملاً مهماً على تشجيعهم من أجل المثابرة وتحقيق أعلى مراتب النجاح.

تصميم

وقالت مجد حسين مديرة مدرسة الإبداع العلمي الخاصة بالشارقة، إن إدارة المدرسة باشرت الدراسة حضورياً للطلبة في الفصل الدراسي الأول من العام الجاري بنسبة حضور بلغت 98 %، حيث يبلغ عددهم 3 آلاف و600 طالب، وذلك بعد أن أخطرت الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة إجراء فحص كورونا حتى يسمح لهم بالدخول للحرم المدرسي، وذلك وفق ما أعلنت عنه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لكافة المراحل الدراسية.

من جهتها أكدت الدكتورة وفاء عيوش مديرة مدرسة النور الدولية، أن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة منذ بداية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن هيأت البيئة التعليمية المناسبة للطلبة الذين يبلغ عددهم 3 آلاف، كما أن عدد الهيئة التعليمية والإدارية 200، وكانت نسبة الحضور 90 % في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول، مبينة أن إدارة المدرسة استعدت باكراً للعام الجديد بعد أن هيأت الصفوف الدراسية لاستقبال كافة الطلبة بعدد من الفعاليات والأنشطة التي تتناسب مع كل مرحلة دراسية.

تفاعل

وأكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، أن نسبة حضور الطلبة في الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي بلغت 98 % وسط استعدادات وإجراءات مشددة تراعي في مجملها صحة وسلامة أبنائنا الطلبة، فتم تشكيل لجنة الصحة والسلامة للإشراف الكامل على الطلبة عند دخولهم وخروجهم من المدارس، مبيناً أن الهيئتين التعليمية والإدارية مكتملة، وأن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة من خلال لجان فنية تم تشكيلها لتيسير العملية التعليمية في الأسبوع الأول، وأن لا تحديات جابهت إدارة المدرسة.

وأرجع ذلك إلى التجهيزات المبكرة التي أجرتها الإدارة، مبيناً أن كلمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها إلى أبنائه الطلبة وجدت تفاعلاً كبيراً منهم، فوضعوها نصب أعينهم حتى يحققوا النجاح المنشود.

ضوابط

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم، المدارس بتشكيل ثلاثة فرق في كل مدرسة حكومية لتطبيق إجراءات وضوابط الصحة والسلامة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023.وتشمل مهام الفرق ثلاثة محاور رئيسية هي السياسات والضوابط والإجراءات، المباني والمرافق والتجهيزات والعمليات المدرسية، والتوعية والتدريب ونشر الثقافة.

جاء ذلك ضمن دليل العودة الآمنة للمدارس التي أصدرته المؤسسة أخيراً، وشددت على أهمية تشكيل فرق استمرارية التعليم من عضوية ستة من الكوادر المدرسية هي: مدير المدرسة، ونائب المدير الأكاديمي، رئيس وحدة الخدمات المدرسية، رئيس وحدة شؤون الطلبة، أخصائي أو تنفيذي البيئة والصحة والسلامة، والممرض المدرسي، بالإضافة إلى أي شخص آخر بحسب ما يراه مدير المدرسة.

وحددت المؤسسة 19 مهمة تفصيلية للفرق المدرسية المشكّلة، منها 6 مهام في السياسات والإجراءات، وحدد الدليل 7 مهام لفرق التوعية والتدريب.

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