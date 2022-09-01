إصدار الدليل الإرشادي لمدارس الشارقة الخاصة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدليل الإرشادي لتشغيل المدارس الخاصة في الشارقة في مرحلة التعافي من جائحة (كوفيد 19) للعام الأكاديمي 2022 ــ 2023 كخطوة رئيسة في مواجهة تأثير فيروس كورونا في مدارس الإمارة، مؤكدة ضرورة تطبيق ومراعاة التعليمات والتدابير الوقائية من أجل ضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية في المدارس.وأوضحت الهيئة أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة نفذت زيارات ميدانية قبل بدء العام الدراسي الجديد للمدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المعنية في الدولة والواردة في الدليل الإرشادي، مؤكدة حرصها على تنفيذ الإجراءات، حفاظاً على سلامة الطلبة والقائمين على العملية التعليمية من دون معوقات.

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