شرطة دبي تزور مدرسة الشويفات

المصدر: (دبي - البيان)

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زار اللواء دكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، مدرسة الشويفات في مجمع دبي للاستثمار، وكان في استقباله سهير غندور، مديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، والتي تأتي ضمن مبادرة «أمن المدارس»، الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية.

وتقدم اللواء عادل السويدي، بالتهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي.

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