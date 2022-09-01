زكي نسيبة: جامعة الإمارات حريصة على تعزيز قدراتها البحثية

المصدر: العين - البيان

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رحّب معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بأعضاء هيئة التدريس الجدد البالغ عددهم 130 عضو هيئة تدريس من مختلف الجنسيات وبمختلف التخصصات العلمية، وذلك خلال حفل استقبال نظّمته الجامعة.

وأكد معاليه في كلمة خلال الحفل، حرص الجامعة على تعزيز قدراتها البحثية وبناء سمعتها الدولية وتحقيق الريادة في الأبحاث المتقدمة والتكنولوجيا التطبيقية وخلق ممارسات مبتكرة، وقال نتطلّع في الجامعة إلى تعزيز المعرفة وفتح آفاق جديدة في المجالات ذات الأهمية الوطنية. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن نكون على دراية بمكانة جامعة الإمارات واستراتيجياتها المبنية على التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، لا سيما وأنها مرتبطة بشكل مباشر بالمبادئ العشرة التي وضعتها قيادة الدولة لتوجيه تطوّرها في الخمسين عاماً القادمة. وأوضح أن جامعة المستقبل (جامعة الإمارات) مثال للانفتاح العالمي وبناء العلاقات والشراكات الدولية، لتنمية الكفاءات اللازمة لبناء مجتمعات قوية وإنسانية ومتسامحة في الداخل والخارج. وقال: «نتطلّع من خلال انضمامكم إلى الجامعة للمساهمة في تثقيف شبابها وإعدادهم ليكونوا قادة في مجالاتهم، بالإضافة إلى تعزيز بناء النسيج الثقافي واقتصاد المعرفة للمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات».

رؤية

وتضمّن البرنامج عرضاً حول رؤية جامعة الإمارات للخمسين عاماً القادمة، قدمه الدكتور ماثيو إيفانس، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، عرّف الحضور من خلاله على رؤية جامعة الإمارات «جامعة المستقبل»، وتطلّعاتها، وأكد لأعضاء هيئة التدريس الجدد أهمية دعم الطلبة باعتبارهم محور العملية التعليمية وتشجيعهم على العمل الجاد واغتنام الفرص.

فيما قدّم الدكتور محسن شريف، مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة عرضاً حول «فرص التمويل وتوقّعات البحث في جامعة الإمارات»، وعرّف بالمراكز البحثية والكليات ومحاور البحث الاستراتيجي ومجالاته.

جودة

عرض الدكتور وسام إبراهيم، مدير مكتب الفاعلية المؤسسية نبذة عن الجودة الأكاديمية وما تتضمنه من الاعتراف الأكاديمي، ومراجعات البرامج، والتعلم الشامل، وإدارة المناهج وغيرها فيما يتعلق بالجودة الأكاديمية. وانتهى اللقاء بتقديم الدكتور علي حسن المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا عرضاً حول «الفرص والتوقعات» لأعضاء هيئة التدريس الجدد.

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