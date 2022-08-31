814 حافلة مدرسية صنعت في الدولة تنضم لـ«مواصلات الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مواصلات الإمارات، أكبر مزود للنقل المدرسي في الإمارات العربية المتحدة؛ عن شرائها لـ 814 حافلة مدرسية جديدة صنعت في الدولة.

وأشادت مواصلات الإمارات بشراكتها مع شركتي «السويدان التجارية»، و«أشوك ليلاند» وذلك أثناء حفل جرى تنظيمه مساء الثلاثاء الماضي للاحتفال بصفقة الشراء، في فندق الميدان بدبي.

وحضر الحفل كل من سويدان سعيد جمعة النابودة العضو المنتدب لمجموعة النابودة، وديراج هندوجا الرئيس التنفيذي لأشوك ليلاند، وخالد المنصور العضو المنتدب لمواصلات الإمارات، وفريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات.

ويأتي الحفل في أعقاب تسليم ما يقرب من 700 حافلة «أشوك ليلاند» من قبل شركة سويدان التجارية التابعة لـ«مجموعة النابودة للمشاريع»، حيث جرى دمج 490 حافلة منها بالفعل في أسطول النقل المدرسي لمواصلات الإمارات، على أن يتم تسليم الدفعة الأخيرة من الصفقة بنهاية سبتمبر الجاري.

قيمة مضافة

وجدد خالد المنصور القيمة المضافة التي تضيفها مثل هذه الشراكات، ليس فقط لصالح عمليات النقل المدرسي للشركة، ولكن للمنظومة التعليمية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً.

وأضاف: مع انطلاق العام الدراسي انتشرت أطقم العمل الخاصة بالشركة على متن أسطولها من الحافلات المدرسية لتقدم خدمات النقل المدرسي باحترافية وإتقان، ولتضاف جهود هؤلاء إلى جهود كثيرة سابقة ومتواصلة يتم تقديمها وراء الكواليس لجعل خدمات النقل المدرسي آمنة وحديثة.



أهمية



ومن جهتها؛ سلطت فريال توكل الضوء على قيمة وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشركات الـ 3، والتي تعود إلى سنوات عديدة، مؤكدة أهمية الصفقة الحالية بالنسبة للاقتصاد المحلي.

وقالت: جميع الحافلات الـ 814 صنعت في الدولة، وإذ ذاك تفخر مواصلات الإمارات بتعزيز مثل هذه العلاقات التي تسهم في مبادرة «اصنع في الإمارات» واقتصاد الإمارات بشكل عام.

وأضافت توكل: تتوج الصفقة تاريخاً طويلاً من الشراكة الناجحة بين مواصلات الإمارات وشركة سويدان للتجارة وأشوك ليلاند، وهي شراكة استراتيجية ساعدت مواصلات الإمارات على تقديم أعلى المعايير في خدمات النقل المدرسي على مر السنين.



معايير دولية

أكدت فريال توكل أن جميع حافلات النقل المدرسي الجديدة تتوافق مع التشريعات واللوائح المحلية، وتتبع أعلى المعايير الدولية في السلامة والراحة.

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