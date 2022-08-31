هنادي السويدي.. ريادة تربوية في الموهبة والإبداع

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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استطاعت الإماراتية الدكتورة هنادي ناصر السويدي، أن تضع بصمتها في الميدان التربوي خلال مشوارها المهني الذي زاد على 22 عاماً من الكفاح، حيث بدأت معلمة جيولوجيا ثم نالت الدكتوراه في الإبداع.

درست هنادي السويدي بكالوريوس العلوم تخصص الجيولوجيا عام 1997م، وعملت كمعلمة جيولوجيا نظراً لحبها للطبيعة وعناصرها ومكوناتها الفاتنة ولإيمانها بالموهبة والابتكار حرصت على استكمال دراستها التعليمية وحصلت على ماجستير التفوق العقلي والموهبة بتقدير امتياز عام 2007، وكانت من أوائل المواطنات اللاتي دخلن مجال الموهبة والابتكار، وفي عام 2012 حصلت على دكتوراه الفلسفة في الموهبة والإبداع بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وخلال مشوارها المهني حرصت على كشف العديد من الموهوبين وتقديم سبل الدعم لهم.

ترى السويدي بأن ما وصلت إليه اليوم جاء نتيجة تمكين القيادة الرشيدة للمرأة، من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات، وأتاحت العديد من الفرص لإظهار تميزها وتفوقها ومساواتها بالرجل، ما مكنها من شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى سواء في عضوية مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وغيرها من المناصب ضمن مختلف المؤسسات الحكومية وعلى المستوى الاتحادي والمحلي.

وأوضحت السويدي أن تخصصها فتح لها المجال لتكون مقيماً معتمداً في جوائز التميز المؤسسي على مستوى الحكومات المحلية مثل برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز وبرنامج أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، ولديها خبرة وباع يفوق العشر سنوات في ساحات التقييم والتحكيم، ومن الفئات التي أسهمت في تحكيمها، فئة الجهات المبتكرة والأوسمة وإكسبو، فضلاً عن تقييمها للعديد من الأطروحات الدراسية، والعديد من الجوائز منها جائزة الشارقة للمبتكرين وجوائز التميز التربوي والبحوث التربوية وغيرها من برامج تقييم الموهوبين.

وخلال مشوارها العملي وضعت السويدي نصب عينيها هدف المشاركة في مسيرة الدولة ونهضتها وعملت على تطوير عدة دراسات بحثية تعليمية في مجال الموهبة والابتكار، وأصدرت دليل الطريق إلى الموهبة تحت رعاية المجلس الأعلى للأسرة بالشارقة، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة الشارقة للتميز التربوي، وجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز فئة المعلم المتميز، وجائزة الإمارات للأداء التربوي المتميز فئة الموظف المتميز، بالإضافة إلى جائزة راشد للتفوق العلمي 2008و 2012م، وجائزة التفوق العلمي من مملكة البحرين 2012، والوصول إلى نهائيات وسام رئيس مجلس الوزراء في مجال الوظائف المتخصصة 2017م والعديد من الجوائز التقديرية.

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