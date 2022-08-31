95 % نسبة الحضور في المدارس الخاصة بدبي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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باشرت المدارس الخاصة في دبي أمس استقبال طلبة باقي الصفوف وفقاً للجدولة الزمنية لدوام الطلبة التي حددتها المدارس وفقاً للمراحل الدراسية، وحرصت المدارس على تنظيم فعاليات متنوعة منها عروض ترفيهية باللغة العربية لتعزيز الهوية العربية، تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة من أجل المحافظة على اللغة وأخرى تفاعلية باللغة الإنجليزية لجذب الطلبة.

وقالت غدير أبو شمط مديرة مدرسة الخليج الدولية: إن مدرستها استقبلت أمس أكثر من 2000 طالب وطالبة منهم 650 طالباً جديداً، وسط احتفالية كبيرة، حيث نظمت المدرسة مهرجاناً متنوعاً، وتم التركيز فيه على أنشطة وعروض قدمت باللغتين العربية والإنجليزية، وتفاعل معها جميع الطلبة، بالإضافة إلى التركيز على بروتوكولات العودة إلى المدارس وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

ونظمت مدرسة المعارف الخاصة في دبي، احتفالية تحت شعار «أول عام دراسي في عهد محمد بن زايد»، وذلك بمناسبة تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئاسة دولة الإمارات وقائداً لمسيرتها وسط إيمان عميق بقدرة سموه على حمل الراية ومواصلة مسيرة العزة والتنمية والبناء المجيدة. وأكد محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم المالكة لمدرسة المعارف الخاصة، أن الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة ، يعبر عن مدى الحرص الكبير على ملف التعليم باعتباره المدخل لتحقيق مختلف مؤشرات الاستراتيجيات الوطنية التنموية، والضمانة لاستدامة تطور وتقدم الإمارات في مختلف المجالات.

وقالت زينب ماجد، رئيسة قسم اللغة العربية في مدرسة جيمس البرشاء الوطنية، إن مدرستها استقبلت أمس الطلبة من مرحلة الروضة حتى الصف الثالث عشر، وكانت نسبة الحضور مرتفعة جداً، حيث حضر نحو 1000 طالب وطالبة، وكان لكادرنا التعليمي الدور البارز في استقبال الطلبة والترحيب بهم ولاسيما الجدد منهم، حيث قدموا لهم الدعم اللازم لتعريفهم بمرافق المدرسة وسياستها.

وفي السياق ذاته قال محمود علي، مدير ومدرب قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في مدرسة متروبول: «امتلأت قلوبنا سعادة وبهجة برؤية طلبتنا الأعزاء الذين امتلأت عيونهم تفاؤلاً وأملاً وشوقاً وهم يشرعون بحماسة في كتابة فصلٍ جديدٍ من كتاب المستقبل، وبلغت نسبة العائدين من طلبتنا لهذا العام 95% من مجمل أعداد الطلبة لتكون بداية هذا العام هي الأنجح في تاريخ مدرستنا». وأوضح أن عدد المنتسبين إلى مدرسة متروبول يقارب 3450 طالباً وطالبة، وذلك يعكس الالتزام والإيمان برسالتنا في تطوير قادة المستقبل، موضحاً أن خطة مدرسته غنية بالمشاريع التي تحقق النفع والفائدة مثل مشروع الابتكار والإبداع الذي سيطور فيه الطلبة حلولاً لأكثر القضايا العالمية سواء أكانت بيئية أم اقتصادية أم تعليمية أم إنسانية.

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