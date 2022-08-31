عبدالرحمن الحمادي: بناء الأجيال بالعلم ضمانة الحاضر والمستقبل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكد المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يحرص دوماً على متابعة مسيرة التعليم في الدولة بما يضمن بناء أجيال على قدر كبير من العلم والمعرفة التكنولوجية، لضمان الحاضر والمستقبل، موضحاً أن رسالة سموه للطلبة وأقطاب العملية التعليمية تؤكد حرص سموه على تأسيس جيل واعٍ مدرك لأهمية التعليم والوقت وإدارته وتحديد أهدافه.

وتوجه الحمادي بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اهتمامه ودعمه البالغ لقطاع التعليم ودعمه للطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية ومشاركتهم في أول عام دراسي تحت ريادة سموه، مشيراً إلى أن صدى الرسالة يبث روح الإيجابية والتفاؤل لدى عناصر العملية التعليمية.

التزام

وذكر أن انطلاقة العام الجديد كانت مميزة وفيها تفاعل من قبل الطلبة وأولياء الأمور، والجميع يستشعر من موقعه الواجب والمسؤولية الوطنية، مفيداً بأن رسالة سموه هي بادرة ليست جديدة عليه، ومضيفاً أن الميدان استقبل الرسالة بتقدير واعتزاز، وأن متابعة القيادة الرشيدة تدعونا إلى مزيد من الجد في العمل من أجل الحفاظ على نبراس العلم والمعرفة.

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