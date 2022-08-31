«كلنا شرطة» تشارك في «مدارس أكثر أمناً»

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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شارك 220 متطوعاً من أعضاء كلنا شرطة في مبادرة «مدارس أكثر أمناً» والتي تهدف إلى تأمين عودة الطلبة والطالبات إلى المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 ـ 2023 ضمن جهودهم في مساندة الفرق الشرطية بالتوعية والتنظيم وإيجاد بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على تحقيق الأمن المستدام والمحافظة على سلامـة الطلبـة وسلامة مستخدمي الطـريـق.

وهنأ العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية والتعليمية والطلاب والطالبات وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم عـاماً مـمـيـزاً يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، في بناء جيل المستقبل القادر على التفكير والابتكار والإبداع، بما يعزز مسيرة التطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وفق أعلى معايير التنافسية العالمية. وأشاد بدور منظومة كلنا شرطة في تجسيد إستراتيجية شرطة أبوظبي في ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الشرطية.

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