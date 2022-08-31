وفد من مركز شرطة حتا يزور المدارس لتعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية

المصدر: دبي - البيان

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زار وفد من مركز شرطة حتا، عدداً من المدارس في منطقة الاختصاص، قدم خلالها التهاني بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد.

وتقدم العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، بالتهنئة باسم القيادة العامة لشرطة دبي إلى الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً بداية قوية ومميزة تتفق وطموحات قيادتنا الرشيدة، وحجم المسؤولية الكبيرة التي نحمل شرفها جميعاً من أجل هذا الوطن الغالي، مثمناً الجهود المخلصة المبذولة في سبيل الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى آفاق العالمية، بما يلبي احتياجات المجتمع من مخرجات تعليمية على درجة كبيرة من الكفاءة، وبما يواكب حركة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، من أجل بناء جيل المستقبل القادر على التفكير والابتكار والإبداع ومواصلة المسيرة، والوصول بها إلى أعلى معايير التنافسية العالمية.

وأكد العقيد مبارك الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب، سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

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