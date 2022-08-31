شرطة عجمان تؤمن الحركة المرورية مع بدء الدراسة

المصدر: عجمان - البيان

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تعمل القيادة العامة لشرطة عجمان على تأمين حركة السير والمرور مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، لضمان عام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث، وذلك في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي إن شرطة عجمان اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن انسيابية الحركة والتخفيف من الازدحامات المرورية خلال أوقات الذروة، وتأمين نقل الطلبة والطالبات في رحلتي الذهاب والإياب من وإلى المدرسة.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات إن شرطة عجمان نفذت خطة متكاملة لتسهيل الحركة المرورية بشكل عام وعند مجمعات المدارس بشكل خاص، حيث تم توزيع الدوريات بالتركيز على حركة الطلاب أمام المدارس، بالإضافة إلى تأمين وضبط الحركة المرورية في منطقتي مصفوت ومزيرع، والمناطق التي بها حركة مرورية مكثفة وذلك على الفترتين الصباحية والمسائية. وأشار إلى أن الحملة شملت محاضرات توعية لتوعية أولياء الأمور حول سلامة نقل الطلاب وكذلك للمعنيين بالإشراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من المخاطر المحتملة أثناء تنقلهم من وإلى المدارس.

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