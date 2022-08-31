«الشارقة للتعليم الخاص» تطلع على جاهزية المدارس

المصدر: الشارقة – البيان

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نفذت هيئة الشارقة للتعليم الخاص صباح أمس زيارة ميدانية لعدد من المدارس الخاصة، بهدف الوقوف على جاهزيتها واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022 ــ 2023، وتعزيز استمرارية البناء على المكتسبات التي تحققت خلال الأعوام الماضية.

ضم الوفد الزائر الذي يرأسه علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلاً من زياد شتات مدير إدارة التحسين المستمر في الهيئة، وعبدالله المرزوقي المستشار التربوي وعبد السلام زينل مدير إدارة التراخيص، وكان في استقبالهم مديرو المدارس وأعضاء من الهيئات التدريسية والإدارية.

وتأتي الزيارة في وقت انضمت فيه 7 مدارس خاصة جديدة للمنظومة التعليمية في إمارة الشارقة خلال العام الدراسي الحالي، وبطاقات استيعابية متفاوتة وتنوع في المناهج التربوية، مما يشكّل إضافة أخرى للميدان التعليمي ستسهم في تعزيز مخرجاته المعرفية، حيث يعكس التوجه اللافت للمدارس الخاصة نحو الإمارة مكانتها كبيئة محفزة قادرة على استقطاب الاستثمارات التعليمية لتنويع الفرص التعليمية، وتحقيق أهداف استدامة التعليم من خلال تحقيق مخرجات أكاديمية متميزة.

سلسلة

كما تأتي هذه الزيارة في إطار سلسلة من الجولات التفقدية الاستطلاعية للمدارس الخاصة، بهدف الوقوف على انتظام العملية التعليمية بداية العام الدراسي الجديد والوقوف على سير العمل ومتابعة كل الأمور الفنية والإدارية، حيث اطلع على انتظام الدراسة والنشاطات والمبادرات التعليمية.

وتفقد الوفد مختلف المرافق والغرف الصفية والمختبرات والمقاصف ومساحات اللعب الخارجية في جميع المدارس المستهدفة واطلع على مستوى جاهزيتها، وأطلع المديرين في نهاية كل زيارة على ملاحظاته وناقش وإياهم المخططات المستقبلية لضمان سلامة الطلبة وتوفير تجربة تعليمية متكاملة لهم ضمن بيئة مدرسية محفزة.

وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص دور المؤسسات التعليمية في تطوير قطاع التعليم بالإمارة انطلاقاً من توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ورؤيته الثاقبة بإعطاء التعليم أهمية قصوى، مشيداً بمستوى الجاهزية والاستعدادات في مرافق المدارس.

جهود

أشاد مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالجهود المبذولة في الميدان، واطلع على المبادرات النوعية والمميزة التي تعمل عليها المدارس بداية العام الدراسي، كما اطّلع على البرامج والخطط التربوية التعليمية والأنشطة التفاعلية التي تضعها المدارس ضمن أجندتها السنوية للأعوام الدراسية. بدورهم أشاد مديرو المدارس بالزيارة التفقدية، باعتبارها إحدى الأدوات التي تسهم في تطوير المنظومة التعليمية من خلال التواصل المباشر مع الميدان التربوي، مؤكدين أنها تؤكد مدى الاهتمام بالحقل التعليمي والتربوي لدى الهيئة وفرقها العاملة في الميادين كافة.

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