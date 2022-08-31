المدارس الحكومية تمنح مرونة لطلبة لم يتمكنوا من شراء الزي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أفادت المدير التنفيذي للفرع الثاني التابع لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حصة رشيد، بأن المدارس الحكومية تمنح مرونة للطلبة الذين لم يتمكنوا من شراء الزي المدرسي أو بحاجة إلى تعديل لفترة محددة، على أن يسارعوا في إحضاره، لافتة إلى أن جميع أنواع الزي المدرسي متوفرة في منافذ البيع التي حددتها المؤسسة وأعلنت عنها في مطلع شهر أغسطس.

جاء ذلك رداً على تساؤلات عدد من أولياء الأمور، الذين لم يتمكنوا من شراء الزي المدرسي حتى الآن لظروف خارجة عن إرادتهم.

مشاركة

وأضافت إن المؤسسة تؤكد بشكل مستمر على أهمية مشاركة ولي أمر الطالب في العملية التعليمية بآرائه واقتراحاته وملاحظاته التي تُدرس للاستفادة منها في وضع الخطط التربوية، لافتةً إلى أن المؤسسة تتلقى آراء أولياء أمور الطلبة من خلال خط تواصل لـ«اقتراحات أولياء الأمور»، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، سواءً «تويتر» أو «انستجرام»، وكذلك يوجد في كل مدرسة «خط ساخن»، حيث تستطيع الأسر التواصل مع إدارة المدرسة لإبداء ملاحظتها أو اقتراحها أو غيرهما.

تدريب

وفي ما يتعلق بتدريب المعلمين، أوضحت رشيد، أن عملية التدريب مستمرة طوال العام، مشيرة إلى أنه تم رفع الضغط عنها من خلال تحديد أشكال متعددة للتدريب، منها «التدريب المكثف» الذي تنظمه المؤسسة لمدة أسبوع قبل بداية كل فصل دراسي، للمعلم وفق حاجة المناهج والمستجدات في الميدان التربوي، إضافة إلى التدريب المستمر ومنه «مجتمعات التعلم المهنية»، والذي يتم تنظيمه لمعلمي مادة واحدة بحيث يتبادلون الخبرات في تدريس المادة، والتدريب من خلال المنصات الموجودة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، والتي تمكن المعلم من تلقي التدريب المناسب، إضافة إلى «النواة التدريبية» التي تركز على تدريب مجموعة من المعلمين لتلقي التدريب، ثم قيامهم بتدريب زملائهم في مدارسهم، ويتفاوت عدد معلمي «النواة التدريبية» بين مادة دراسية وأخرى.

تطبيق هاتفي

أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيقاً جديداً للمتعاملين من خلال باقة متنوعة من الخدمات التي يمكنهم من خلالها إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين كما يتيح التطبيق تواصل المستخدمين مع الوزارة في أي وقت لتقديم الاستفسارات والاقتراحات والملاحظات ووفرت وزارة التربية والتعليم التطبيق الذي يحمل اسم«MOE use»على منصتي

Apple Store وGoogle Play.

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