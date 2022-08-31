«نقل عجمان» تطلق مبادرة لطلبة المدارس

المصدر: (عجمان - وام)

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أطلقت هيئة النقل في عجمان، متمثلة في مؤسسة الخدمات التجارية، مبادرة خلال أول أيام العام الدراسي 2022 - 2023 استهدفت طلبة المدارس الذين تنقلهم مركبات أجرة مهرة، لتشجيعهم على بدء العام الدراسي بإيجابية ونشاط.

وقال أحمد صقر المطروشي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية في الهيئة، إن هذه المبادرة من المبادرات التي تستهدف طلاب المدارس، وتسهم في تحفيزهم للعام الدراسي الجديد وتشجيعهم على بذل أفضل ما عندهم لتحقيق أعلى الدرجات والتميز الأكاديمي.. مضيفاً أن طلبة المدارس هم قادة المستقبل والجزء الأهم من المجتمع.

وتم خلال المبادرة توزيع المستلزمات المدرسية على الطلبة الذين استقلوا مركبات أجرة مهرة، حيث تعد أجرة مهرة من المركبات المخصصة للنقل النسائي والعائلي، وتسهم في توفير الخصوصية والأريحية لمستخدمات مركبات الأجرة.

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