806 طلاب استفادوا من مساعدات «خيرية الشارقة» في 6 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

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ساعدت جمعية الشارقة الخيرية 806 من الطلبة بتكلفة مالية قيمتها 4.2 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال مشروعها الخيري «دعم طالب العلم» داخل الدولة الذي تقوم من خلاله الجمعية بالتكفل بسداد الرسوم والمستحقات الدراسية عن المتعسرين ليتسنى لهم الاستمرار في دراستهم. وعبر عبدالله سيف بن هندي رئيس قطاع الخدمات المؤسسية والتسويق عن بالغ الشكر والتقدير إلى المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء لما قدموه من دعم لافت لمشروع التعليم حتى يتسنى للجمعية القيام بدورها في رسم البسمة على وجوه المحتاجين وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، مؤكداً أن مساعدات طالب العلم تأتي في صميم رسالة الجمعية الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان والارتقاء به تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اهتماماً خاصاً بكافة البرامج التي تخدم العقل البشري وتساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتمكينهم، وهو ما يتم من خلال توفير المناخ والبيئة التعليمية الملائمة لذلك، وتوجد عشرات بل مئات الأسر المتعففة التي لا تتمكن من توفير المستحقات الدراسية لأبنائها، فيتم التكفل بسدادها بعد القيام على دراسة الحالات دراسة ميدانية واجتماعية دقيقة لبيان مدى الأحقية من عدمه وكذلك للوقوف على حجم المساعدة المقرر تقديمها.

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