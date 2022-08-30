سارة الأميري: كلمة رئيس الدولة للطلبة تعبر عن اهتمامه ودعمه المتواصل للتعليم

المصدر: دبي - وام

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي وجهها للطلبة صباح اليوم تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2022-2023 تعتبر بمثابة خارطة طريق لأجيال الإمارات في مسيرتهم نحو التميز والتفوق، وتجسد في مضامينها الأمل الكبير للقيادة الرشيدة بأبناء الإمارات وتحفزهم على تبني الجد والاجتهاد منهجاً لهم خلال مسيرتهم التعليمية والتربوية واستثمار أوقاتهم بما يخدم شغفهم وتقدمهم المعرفي.

وشددت معاليها - في تصريح بهذه المناسبة - على حرص القيادة الرشيدة على استدامة تطور وتقدم الطلبة في مسيرتهم التربوية، ومتابعتها المستمرة للمنظومة التعليمية ومدى تلبيتها للتطلعات والاستراتيجيات الوطنية الشاملة التي ارتكزت في مجملها على جودة المخرجات التعليمية موضحة أن كلمة سموه تعكس مدى اهتمامه الكبير والمتواصل بقطاع التعليم وحرصه على تكاتف جهود جميع المعنيين من أجل خدمة ازدهار وتقدم التعليم في الدولة والوصول به إلى العالمية.

وأوضحت معاليها أن فرق المؤسسة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى النهوض بالمنظومة التعليمية ورفدها بكل ممكنات ريادتها، وذلك عبر العمل على توفير بيئة تعليمية تستلهم أفضل الممارسات التربوية بما يكفل زيادة دافعية الطلبة والارتقاء بمهاراتهم وحصيلتهم المعرفية، إلى جانب صقل مواهبهم وتحفيزهم على رسم ملامح مستقبلهم وأهدافهم في مختلف مراحلهم التعليمية، بما يضمن توفير مخرجات تربوية قادرة على مواكبة خطط الدولة للخمسين عاماً القادمة.

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