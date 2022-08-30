مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم تؤسس المجلس الاستشاري للشباب

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم عن إطلاق المجلس الاستشاري للشباب رسمياً، والذي يهدف إلى الاستفادة من أفكار الشباب ودمجها في عمليات تطوير برامجها والتخطيط لها وتطبيقها.

ويقدم أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 المشورة للمؤسسة في ما يتعلق بالبرامج وأنشطة قادة الفكر لتشكيل ملامح المبادرات والفعاليات المستقبلية. ويتيح المجلس للمؤسسة اختبار الأفكار وجمع الآراء والملاحظات ليساعدها على اتخاذ قرارات مدروسة، كما يتعاون مع فريق المؤسسة لتحديد أفضل الحلول للشباب الإماراتيين والعرب وترك أثر إيجابي لديهم.

ويضم المجلس عدداً من الشباب الإماراتيين والعرب الملهمين والتوّاقين لحل مشكلات الشباب والإسهام في التنمية المستدامة لدولة الإمارات والمنطقة ككل.

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