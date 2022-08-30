«سعود بن صقر التعليمية» تطلق معرضها الخيري الثامن

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

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أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، معرضها الخيري الثامن بعنوان «اجعلها سعادة» ضمن سلسلة المعارض الخيرية المتنوعة التي تطلقها المؤسسة كل عام، بهدف توفير احتياجات طلاب المراحل التعليمية ومساندة الأسر المتعففة.

وكشفت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن افتتاح المعرض الخيري «اجعلها سعادة» الذي انطلقت فعالياته يوم 24 أغسطس الجاري، يأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تطلقها المؤسسة بصفة دورية لدعم الأسر المتعففة وطلبة المدارس التعليمية، بهدف توفير احتياجاتهم من العام الدراسي الجديد.

وأكدت حارب أن المعرض تم تنظيمه في أجواء حافلة، وذلك ضمن آلية عمل تأتي تماشياً مع كافة الإجراءات الوقائية.

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