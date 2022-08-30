مدير عام «الإمارات للتعليم»: حريصون على تحسين جودة المخرجات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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أكد محمد القاسم مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن انطلاق العام الدراسي 2023-2022 مناسبة يتجدد معها الطموح والأمل بمستقبل أبناء الإمارات، عبر العمل بشكل وثيق مع كوادر الميدان التربوي وأولياء الأمور من اجل تحسين جودة المخرجات التعليمية لمنظومة التعليم الوطني، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة قادرة على مواكبة تطلعات وميولهم الأكاديمية.

زيارات

جاء ذلك خلال زيارات ميدانية قام بها تزامناً مع انطلاق العام الدراسي، حيث استهل جولاته الميدانية بزيارة مدرسة المزهر حلقة أولى التابعة لنموذج مدارس الأجيال، ومجمع زايد التعليمي في الشارقة، واطلع على سير اليوم الدراسي واستعداد الكوادر التربوية لاستقبال الطلبة وتهيئتهم تمهيداً لبدء علميات التعليم والتعلم، كما تفقد سعادته التجهيزات والاستعدادات اللوجستية في المدارس المذكورة بهدف توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة.

وهنأ الطلبة والميدان التربوي وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي 2023-2022 حيث استأنف 274895 طالباً وطالبة اليوم عامهم الدراسي الجديد وسط استعدادات مكثفة عكفت عليها مختلف فرق المؤسسة مؤخراً لاستقبال الطلبة في يومهم الدراسي الأول، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي نص عليها البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي الجاري.

دعم

وبين أن الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعبر عن مدى الحرص الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لملف التعليم باعتباره المدخل لتحقيق مختلف مؤشرات الاستراتيجيات الوطنية التنموية، والضمانة لاستدامة تطور وتقدم الإمارات في مختلف المجالات.

وأكد خلال حديثه مع الكوادر التربوية في المدارس سابقة الذكر على محورية أدوارهم في دعم وتطور المنظومة التعليمية، والوصول بها إلى مصاف المنظومات التعليمية العالمية، داعيا إلى توحيد الرؤى وحشد الجهود من أجل الوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة في ملف التعليم.

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