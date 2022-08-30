«دورية السعادة» تستقبل الطلبة بالورود

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي طلبة المدارس في أبوظبي والعين بالورود والهدايا لنشر البهجة والسعادة مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 وتعزيز الإيجابية في الالتزام بقواعد وأنظمة المرور من أجل سلامتهم وذلك ضمن الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس».

وشارك في المبادرة هيئة أبوظبي للدفاع المدني ومديرية شرطة العين وقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة و«فرسان شرطة أبوظبي» بإدارة الدوريات الخاصة وإدارة التفتيش الأمني وقسم شؤون الشرطة المجتمعية وأعضاء «كلنا شرطة».

وقدم فرسان شرطة أبوظبي استعراضاً بالخيالة وعبارات تحية وترحيب بالحضور كما استقبل ضباط وعناصر إدارة مرور العين وأعضاء كلنا شرطة الأهالي والكوادر الإدارية والتدريسية بالورد والهدايا وقدموا لهم شرحاً عن الالتزام بالتعليمات المرورية حفاظاً على سلامة الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز