90 % حضور طلبة الشارقة وعجمان وأم القيوين في اليوم الأول

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين - عصام الدين عوض

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استقبلت مدارس الشارقة وعجمان وأم القيوين الحكومية والخاصة والتي تتبع المنهاج الوزاري والمناهج الأخرى طلبة المدارس في أول يوم من العام الدراسي 2022 – 2023، حضورياً بنسبة حضور وسطي بحدود 90 %، وذلك وسط استعدادات مكثفة أجرتها إدارات المدارس، وذلك بعد أن أخطرت الطلبة وأولياء أمورهم بضرورة إجراء فحص كورونا حتى يسمح لهم بالدخول للحرم المدرسي بالنسبة للطلبة ما فوق 12 عاماً، وذلك وفق ما أعلنت عنه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لكافة المراحل الدراسية، كما أن الإدارات المدرسية وفرت كافة المعينات التي تمكن إدارات المدارس من استقبال الطلبة حضورياً والتي راعت في محتواها سلامة المتعلمين، وضمان تحقق أهداف التعليم والتعلم، والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية، كما أكد مديرو مدارس أنه تم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين قبل بداية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

تهيئة

وأكد حسان صباح مدير مدرسة سما الأمريكية بالشارقة أن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة البالغ عددهم ألفاً و33 طالباً وطالبة في كافة المراحل، وذلك بعد أن تمت تهيئة البيئة المدرسية وتجهيز الصفوف الدراسية بكافة المعينات التي تمكن الطلبة من الاستيعاب والمعلمين من أداء أدوارهم التعليمية بكل أريحية، لافتاً إلى أن هناك التزاماً تاماً من أولياء أمور الطلبة ومن الطلبة أنفسهم فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية وإحضار كافة مستلزمات الدراسة، ما مكن المعلمين من البدء بالحصص الدراسية في أول يوم دراسي من العام 2022 - 2023.

98 %

وقال جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بفلج المعلا إن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة وسط أجواء إيجابية بنسبة حضور بلغت 98 % والتزام تام من الطلبة ما فوق 12 عاماً بإجراء فحص «كوفيد 19»، وذلك بعد إعلامهم عبر الرسائل النصية، كما أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الدراسة الحضورية من أول يوم دراسي، وتم فيها توزيع جداول الحصص، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة وإخطارهم بضرورة أن يبدأ أبناؤهم الدراسة منذ بداية العام، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجان من الشؤون التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وشؤون الطلبة للوقوف على احتياجاتهم.

وأكدت مها بركة مديرة مدرسة الشعلة الخاصة في عجمان أن نسبة حضور الطلبة في أول يوم دراسي من العام الجديد بلغت 80 %، كما أن الهيئتين التعليمية والإدراكية مكتملة، وأن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة من خلال لجان فنية تم تشكيلها لتيسير العملية التعليمية من أول يوم دراسي، وأن لا تحديات جابهت إدارة المدرسة، مرجعة ذلك إلى التجهيزات المبكرة التي أجرتها الإدارة – خصوصاً – فيما يتعلق بأعمال الصيانة وتجهيز الصفوف الدراسية ووضع جداول الحصص وتوزيعها على المعلمين والطلبة، كما تم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لرفع كفاءاتهم المهنية.

لجان

وأفاد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة بأنه تم استقبال الطلبة في أول يوم دراسي من العام الجديد من قبل اللجان وفرق العمل التي تم تشكيلها لإرشاد الطلبة إلى صفوفهم الدراسية ومتابعة شؤونهم التعليمية، إضافة إلى التأكد من أن كافة الطلبة الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 12 عاماً أجروا مسحة ( كورونا) حتى يتم السماح لهم بالدخول إلى الحرم المدرسي، إضافة إلى أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، مبيناً أنه تم توزيع جداول الحصص على المعلمين والطلبة، وأن الدراسة بدأت من أول يوم دراسي بنسبة حضور مميزة.

وقالت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة: إن بداية العام الدراسي كانت جيدة ولا تحديات واجهت إدارة المدرسة، فتم استقبال الطلبة بكل أريحية وسط إجراءات صحية مميزة حفاظاً على صحة أبنائنا الطلبة، مثمنة دور هيئة الشارقة للتعليم الخاص وشرطة الشارقة وبلدية الشارقة على الإسراع في تنفيذ والانتهاء من الأعمال الخاصة بالطريق قرب الحرم المدرسي ما سهل من عملية دخول الحافلات المدرسية وأولياء الأمور إلى الحرم المدرسي.

سلامة

وأوضحت سوزان الهندي مدير مدرسة الفلاح بالشارقة والتي يدرس بها 3 آلاف و232 طالباً وطالبة أنه تم استقبال كافة الطلبة حضورياً من مرحلة الرياض وحتى الثاني عشر بنسبة 70 % وسط إجراءات صحية مميزة راعت في محتواها سلامة المتعلمين، وضمان تحقق أهداف التعليم والتعلم، والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية.

جهود

أكد أمجد عزت الجبر مدير مدرسة الشعلة الأمريكية في عجمان أن هناك التزاماً من كافة المعنيين بالإجراءات الوقائية والتي كانت مخففة مع بداية العام الدراسي الجديد مقارنة بالعام السابق، كما أن نسبة الحضور وسط صفوف الطلبة كانت جيدة جداً، ولم تواجه إدارة المدرسة عقبات غير المألوفة، لافتاً إلى أن تم استقبال الطلبة بيوم مفتوح تخللته العديد من الأنشطة التي تهدف إلى دمج الطلبة في البيئة المدرسية، كما تم توزيع الكتب الدراسية للطلبة حتى تبدأ الدراسة من أول يوم دراسي.

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