مليون طالب و65 ألفاً من الكوادر التعليمية يبدأون مشوار العام الدراسي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شهد انطلاق الساعات الأولى من العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 في المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، على مستوى الدولة أجواء حماسية بعد فترة إجازة الصيف. وحرصت «البيان» على التواجد في مجمع زايد التعليمي - البرشاء لرصد الأجواء التعليمية في اليوم الأول، وانتظم أكثر من مليون طالب و65 ألفاً من الكوادر التعليمية في الدراسة من بينهم 274 ألفاً و895 طالباً وطالبة يدرسون في 564 مدرسة يعمل فيها 24,751 كادراً تربوياً.

وأبرز الطلبة نتيجة فحص سلبية لاختبار «كوفيد 19» عند الحضور للمجمع، وذلك وفقاً للبروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2023-2022 الذي يضمن الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد 19، حيث يشترط البروتوكول المحدث على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري، حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص، ولن تسمح المدارس بالدخول في حال عدم ظهور النتيجة، أما الطلبة دون عمر 12 عاماً فلم يطلب منهم إجراء الفحص.

وباشرت الفرق الميدانية من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الزيارات الميدانية لمجموعة من المدارس للوقوف على انتظام الطلبة وانطلاقة العام الدراسي الجديد والتأكيد على أدوار الهيئات الإدارية والتدريسية وجاهزية المدارس ومرافقها، ووجهت إدارات المدارس الطلبة عبر رسائل نصية بعدم إحضار أجهزة الهواتف المتحركة.

امتحانات الإعادة

في الوقت ذاته انطلقت أمس امتحانات مؤجل الإعادة للطلبة المتغيبين بعذر للصفوف من 4 حتى 12 في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي 2022-2021، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، ويؤدي الطلبة الامتحانات في خمسة أيام فقط، لذا سوف يعقد أكثر من امتحان خلال اليوم نفسه.

وحددت المؤسسة 14 موجهاً للطلبة الذين سيخوضون امتحانات مؤجل الإعادة للعام الدراسي 2022-2021، حيث تطبق الاختبارات على الصفوف من 4 حتى 12 للطلبة الذين تغيبوا بعذر مقبول أو حدث لهم خلل تقني في امتحانات الإعادة في مواد المجموعة (A)، ويمنح الطالب درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، ويطبق امتحان مؤجل الإعادة ورقياً للصف الرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، ويطبق الامتحان إلكترونياً للصفوف من 5 حتى 11 من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع طلبة مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج الوزارة.

استعدادات

وقالت حصة رشد، المدير التنفيذي للفرع المدرسي الثاني بالإنابة، في تصريح خاص لـ «البيان»، إن المدارس الحكومية أحكمت استعداداتها لانطلاقة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، من كافة النواحي الاعتيادية، مشيرة إلى أن فرق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تتابع باستمرار جاهزية المدارس واحتياجاتها فضلاً عن سير العملية التعليمية، وتتخذ اللازم من أجل ضمان سلاسة الدراسة وخلال العام الدراسي.

وأوضحت أنه تم توجيه المدارس بتنظيم 4 فرق في كل مدرسة لضمان انسيابية العمل، وهي: القيادة المدرسية، وجودة الحياة والأمن والسلامة، والدعم الأكاديمي، وكل فريق لدية مجموعة من الأدوار من أجل ضمان بيئة تعليمية آمنة.

ولفتت إلى أن هناك اهتماماً بالغاً وخطة مدروسة لرفع مهارات الطلبة في التعلم وكذلك رفع مهارات المعلمين في جانب التعليم، لذلك خضع الأسبوع الماضي 22 ألفاً و500 من الكادر الإداري والتعليمي إلى ورش تدريبية وهذه الورش مستمرة خلال العام الدراسي.

وقالت نورة الفلاسي معلمة تربية إسلامية في مجمع زايد التعليمي، إن المدرسة في أتم الجاهزية لاستقبال الطالبات ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وخاصة أن الهيئة الإدارية والتدريسية تحرص على منح الطالبات المناخ الدراسي المثالي للارتقاء بواقعهن التحصيلي في الوقت المناسب من بداية أيام الدراسية حتى آخر يوم دراسي.

وأوضحت علياء الكتبي معلمة رياضيات في مجمع زايد التعليمي، أن مدرستها باشرت بعملية توزيع الكتب المدرسية، وفق الإجراءات الاحترازية المحددة، والتي تشمل تسليم الكتب مجمعة ومعقمة ومغلفة لكل طالب، ويحرص المجمع على أن يبدأ الطلبة عملية التعليم والتعلم منذ الساعات الأولى من الدوام.

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