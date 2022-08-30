الحرس الأميري بالشارقة يستقبل الطلبة بالهدايا

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض )

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استقبلت الإدارة العامة للحرس الأميري بوجود «المساعد سالم والمساعد سلامة» العام الدراسي الجديد الطلبة بجاهزية واستعداد من أجل توفير الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس وتوزيع الهدايا لهم، كما رسمت الإدارة خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسخير كافة إمكانياتها من خلال توزيع الدوريات الأمنية وأفراد أمن المدارس على مجمعات المدارس للقيام بتنظيم حركة السير والمرور للمركبات أمام بوابات المدارس والطرق المجاورة لها، تحت إشراف عدد من ضباط ومسؤولي الإدارة.

وتواجدت دوريات أمن المدارس التابعة للحرس الأميري، كما تواجدت دوريات الأطفال المرورية الأمنية التي تمتاز بتصميم جاذب للأطفال لتؤدي غرض التوعية.

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