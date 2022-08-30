مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة تستقبل طلابها

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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استقبلت مدارس أبوظبي الحكومية والخاصة طلابها أمس، وسط فرحة عارمة لانطلاق الموسم الدراسي 2022/‏‏‏‏2023، وقد أجرت «البيان» جولة في عدد من مدارس أبوظبي الخاصة للتعرف على جاهزيتها وانتظام الطلبة بها، حيث سجل الحضور قرابة 90 %.

بروتوكول

وعملت الإدارات على تطبيق البروتوكول الصحي الذي ينص على إجراء مسحة «كوفيد 19» للطلبة 12 عاماً وفوق، وتشمل الموظفين والإداريين، وصلاحيتها لا تتجاوز 96 ساعة، وهي ليست دورية وتجرى عند ظهور أعراض، أما الطلبة دون 12 عاماً فهم غير مطالبين بإجراء مسحة الأنف.

والت شارون ديفيس، مديرة مدرسة إنترناشيونال كومينتي الفرع الأول: سعداء باستقبال طلابنا للعام الأكاديمي الجديد 2022/‏‏‏‏ 2023 وإدارة المدرسة تعمل في الوقت الحالي على تجهيز وإعداد الطلبة بشكل آمن للمدرسة، وقد أبدوا التزاماً كبيراً اتجاه تطبيق الإجراءات الصحية المنصوص عليها وارتداء الكمامات. تهيئة نفسية

إجراءات

وذكر طارق عودة، رئيس قسم الكيمياء بمدرسة النهضة الوطنية بنين أن بداية العام الدراسي جيدة، والحضور من 80 وإلى 90% والأمور أصبحت سهلة مع تخفيف إجراءات كورونا، وأصبح هناك حوار مباشر مع الطالب، وكسر حاجز الحصص «الأونلاين».

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