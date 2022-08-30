سيف المزروعي يتفقد مدارس دبي ضمن «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تفقد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عدداً من مدارس إمارة دبي في أول يوم من العام الدراسي الجديد، مشيداً بالتزام أفراد الجمهور مع حملتها «يوم بلا حوادث» الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية.

ونظمت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من الفعاليات على هامش الحملة، من خلال التواجد في مختلف مدارس إمارة دبي، بهدف التوعية بضرورة احترام قانون السير والمرور والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقال المزروعي إن الحملة التي تحمل شعار «معاً لنجعل شوارع دبي أكثر أمناً»، حققت أهدافها في تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وزيادة الوعي المروري لدى الجمهور، وركزت الحملة على التواجد في مختلف مدارس دبي بهدف نشر التوعية لدى السائقين والتأكد من عودة الطلبة إلى مدارسهم، بلا حوادث.

وأوضح بطي أحمد الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الحملة نجحت في تحقيق التوعية عن طريق زيارة المدارس في أول يوم دراسي، ونشرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق صفر وفيات في هذا اليوم، لافتاً إلى أن الحملة التي يتم تنفيذها في العام الرابع على التوالي، تضمنت التوعية بضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز