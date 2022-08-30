شرطة أم القيوين تكثف تواجدها أمام المدارس

المصدر: (أم القيوين - البيان)

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تواجدت إدارة المرور والدوريات بالتنسيق والمتابعة مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة وساعد للأنظمة المرورية في أم القيوين أمام المدارس في الإمارة، وتمركزت دوريات المرور للإشراف على تنظيم حركة السير والمرور، وذلك ضمن استعدادات القيادة العامة لشرطة أم القيوين في اليوم الأول لعودة الطلاب إلى المدارس.

وأكد العقيد حميد أحمد سعيد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، تكثيف برامج التوعية؛ لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة المرورية، وذلك لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء التوجه إلى المدارس والعودة منها، في إطار المبادرة الخاصة بتطبيق برامج التوعية المرورية، لافتاً إلى أن الحملات المرورية التوعوية تسهم في غرس مفهوم الوعي المروري لدى السائقين ومرتادي الطريق.

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