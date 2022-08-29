انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات تحقق أمن وسلامة الطلبة

المصدر: البيان

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انطلق اليوم العام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي يسطر فصلاً جديداً من فصول التميز والتفاني، لدولة الإمارات على مواصلة العطاء وسط تجهيزات وإجراءات تحقق أمن وسلامة طلبة المدارس.

وانتظم أكثر من مليون طالبا و65 ألف من الكوادر التعليمية في الدراسة من بينهم 274 ألف و895 طالب وطالبة يدرسون في 564 مدرسة يعمل فيها 24,751 كادر تربوي.

وأبرز الطلبة نتيجة فحص سلبية لاختبار كوفيد 19 عند الحضور للمدارس، وذلك وفقا للبروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022-2023 الذي يضمن الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة في مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث يشترط البروتوكول المحدث على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها عن 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة إلى إجراء فحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لأجراء الفحص"، ولن تسمح المدارس بالدخول في حال عدم ظهور النتيجة، أما الطلبة دون عمر 12 عام غير مطلوب الفحص.

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