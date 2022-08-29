المشرفون بوابة سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

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أظهر الاستطلاع الأسبوعي لـ «البيان» أن المحافظة على الطلبة الصغار في الحافلات المدرسية يتطلب تأكيد وجود مشرفين بالحافلات المدرسية، حيث أكد 56% من القراء عبر الموقع الإلكتروني أهمية وجود المشرفين داخل الحافلات المدرسية لضمان سلامة الطلبة، في حين رأى 24% أهمية زيادة برامج التوعية الموجهة للأطفال، وطالب 20% بتشديد عقوبات الإهمال، في حين أكد 61.2% من قراء «البيان» على «تويتر» أهمية تواجد المشرفين داخل الحافلات المدرسية لضمان سلامة الطلبة، وأوصى 22.4% بتشديد عقوبات الإهمال، و16.3% انحازوا إلى توعية الأطفال.

جاهزية

وأكد العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحرص على تطبيق استراتيجية المجلس المروري بوزارة الداخلية، من خلال إطلاق الحملات التوعوية مع بداية العام الدراسي تتضمن حملات رئيسية وفرعية، موجهة لمختلف طلاب المراحل الدراسية ميدانياً وداخل المدارس، حيث تتكاتف جميع الجهات وشرائح المجتمع للعمل معاً للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة والحد من وقوع الحوادث المرورية، مع زيادة برامج التوعية للسائقين ومشرفي الحافلات المدرسية بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تعزز السلامة لطلبة المدارس.

إجراءات

وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، حرص الهيئة على تشديد القيود والإجراءات التفتيشية والرقابية على المدارس وسائقي الحافلات المدرسية والمشرفات تحقيقاً لرؤية الهيئة «الريادة في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة وذكية» من خلال تطبيق أعلى معايير السلامة في الحافلات، حيث تتضمن المعايير الداخلية للحافلة وجود كاميرات رقابة وصندوق إسعافات أولية بالإضافة إلى نظافة الحافلة وسلامة المقاعد وجودتها ووجود طفايات حريق وشاشات لرؤية الكاميرات ومثلث بألوان عاكسة للتحذير في حالات الطوارئ، أما بالنسبة للمعايير الخارجية فتشمل أن تكون الحافلة باللون الأصفر وأن يكون الجانب الأيسر للسائق مزوداً بذراع إلكتروني (قف) وضرورة عمل الأنوار التحذيرية والإشارات المرورية للحافلة ووجود المثلث التحذيري وملصق الكاميرا وكتابه اسم المدرسة والشركة إن وجد، وجملة حافلة مدرسية في كلا الطرفين باللغتين العربية والإنجليزية، ووجود كاميرا خلفية ومرايا جانبية، وعلى أن يكون التحكم في فتح وغلق الأبواب من قبل السائق فقط.

سلوكيات

وأكدت عايدة السويدي «ولية أمر»، أهمية زيادة دور المشرفين داخل الحافلات للحد من السلوكيات التي قد تشكل خطورة على سلامة الطلبة، وزيادة برامج التدريب التوعوية للطلبة على كيفية إخلاء الحافلة واستخدام أدوات الأمن والسلامة الموجودة داخل الحافلة وكيفية استخدامها والتعامل معها وأهميتها في حفظ السلامة العامة.

وأكد عبدالله الشميلي «ولي أمر» على دور السائقين والمشرفين داخل الحافلات المدرسية في الحفاظ على سلامة الطلبة خلال تواجدهم داخل الحافلة، والتأكد من جلوسهم على المقاعد والالتزام بالهدوء أثناء سير الحافلة، والوقوف الآمن على جانب الطريق لضمان سلامة الطلبة والطالبات أثناء الصعود والنزول من وإلى الحافلة وتسلمهم من ذويهم، ومساعدتهم في عبور الطريق وتوصيلهم لذويهم بسلام.

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