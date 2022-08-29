مدارس الشارقة الخاصة تستقبل طلبتها اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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يتوجه طلبة المدارس الخاصة في الشارقة إلى مدارسهم اليوم، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 بعد استكمال هيئة الشارقة للتعليم الخاص استعداداتها مبكراً، بما يضمن سير العملية التعليمية، وفي ظل تعاون ملفت بين مختلف مكنونات المجتمع المدرسي وأولياء الأمور.

ورفعت الهيئة من مستوى الجاهزية في مدارس التعليم الخاص، محققةً مؤشرات إيجابية في التخطيط المدرسي، مثمنة في الوقت ذاته جهود الإدارات والهيئات التدريسية في خدمة العملية التعليمية، وتعاونها لتهيئة المجتمع التعليمي لبداية جادة للعام الجديد.

وقالت الدكتور محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص: «إن قطاع التعليم يحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويتجلى ذلك في دعمه اللامحدود لهذا القطاع الحيوي والمهم والحرص على تسخير كل الإمكانيات بما يضمن تطور ونجاح العملية التربوية والتعليمية، ما يدفع إلى مزيد من بذل الجهود ورفع كفاءة العمل بهدف تحقيق منجزات تليق بمكانة ودور إمارة الشارقة في النظام التعليمي، ويرفع من قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي».

زيارات

وأضافت أن الهيئة استعدت مبكراً لانطلاق العام الدراسي الجديد وبادرت إلى عقد الاجتماعات وتنفيذ الزيارات الميدانية لضمان جاهزية جميع المدارس واستعداد منشآتها ومرافقها، بهدف توفير بيئة تعليمية وصحية تعكس قدرة الهيئة وترسخ من مكانة الشارقة ومركزها العلمي المتميز، وتوفر السلامة والأمان لمختلف أطرف العملية التعليمية، مثمنة في الوقت ذاته جهود جميع أطراف الميدان التربوي، كما هنأت الطلبة بالعودة إلى المدارس وتمنت لهم عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات والنجاحات.

خطة

وأكد علي الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن الهيئة استبقت بشكل مبكر انطلاق العام الدراسي، بزيارات ميدانية للمدارس نفذتها فرق الرقابة التابعة للهيئة، بهدف التأكد من التزامها وجاهزيتها، وفق المعايير والشروط المتبعة، فضلاً عن إطلاق حملة العودة للمدارس تحت شعار «نحن المستقبل»، التي تم تدشينها انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة التي تركز على تهيئة الشباب وتوجيههم نحو المجالات العلمية ذات التنافسية العالمية إلى جانب الحرص على استقبال الطلبة ضمن إجراءات تضمن متطلبات العودة الآمنة للمجتمع التعليمي.

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