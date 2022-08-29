التسجيل مفتوح بمدارس أبوظبي الخاصة حتى 15 أكتوبر المقبل

المصدر: (أبوظبي- محمد محسن)

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تستقبل مدارس أبوظبي الخاصة طلابها اليوم للعام الدارسي 2022 - 2023، مع إعلان مدارس استقبال صفوف محددة للمناهج الأجنبية خلال الأسبوع الأول من انطلاق العام وحتى 5 سبتمبر المقبل، وذلك بحسب قدرة كل مدرسة الاستيعابية للطلاب والتسجيل وتسكينهم الصفوف والشعب الخاصة بهم، وبحسب نظام تسجيل الطلاب فإنه مفتوح حتى 15 أكتوبر المقبل، مع مراعاة أهمية توافر شواغر للتسجيل.

وتواصل الأقسام والإدارات توزيع الزي المدرسي والكتب الدراسية، وتسجيل وتسكين الطلبة في الشعب والفصول الدراسية، وقد راعت مرونة فيما يخص الزي المدرسي وتتفاوت الأسعار والتي تبدأ من 300 و 400 و 800 بحسب عدد قطع الزي وخاماته، علماً أن مدارس الوسط من الناحية السعرية، قد راعت رغبة ولي الأمر في استلام الزي المدرسي كاملاً أو قطعاً معينة، بحيث حددت لكل قطعة زي سعراً محدداً مثل «البنطال، القميص، والزي الرياضي».

وشددت إدارات الحسابات على أهمية دفع وتسديد كامل الرسوم الدراسية والمتأخرات المالية عن العام الدراسي الماضي 2021 - 2022، وعدم السماح بالالتحاق والانتظام بالمدرسة إلا بعد تسجيل كامل الرسوم المتأخرة بالإضافة إلى دفع مبلغ تسجيل الطالب، ومبلغ إضافي من العام الجديد، وإمكانية تقسيط الرسوم الدراسية الجديدة لثلاثة أقسام خلال العام، وعدم التسوية المالية للطلبة قد أدى إلى شكوى أولياء الأمور وطالبوا إدارات المدارس بالمرونة وتسوية مالية تتناسب مع ظرف ولي الأمر وأيضاً المدرسة، لكن معظم إدارات المدارس أصرت على التسوية المالية القديمة كحد أدنى لالتحاق الطالب بالمدرسة خلال اليوم الدراسي الأول.

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