زيارات ميدانية لدعم المدارس الجديدة

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وجّه الدكتور عبد الله الكرم المدير التنفيذي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، رسالة إلى الطلبة وأولياء أمورهم عبر البريد الإلكتروني أكد فيها أن انطلاقة العام الدراسي تعتبر شهر البدايات والأشياء الجديدة، والتي يتطلع إليها الطلبة والطالبات بكل شغف وحماسة، كما وضع الكرم بين أيادي أولياء الأمور عده نقاط مهمة تعمل عليها هيئة المعرفة خلال المرحلة المقبلة، أبرزها جاهزية فريق المقيّمين التربويين لتنفيذ عمليات ضمان الجودة للعام الدراسي الحالي قريباً في جميع المدارس الخاصة التي دخلت عامها الثالث منذ بدء التشغيل في دبي، مؤكداً أنه ستكون هناك زيارات ميدانية لتقديم الدعم للمدارس الجديدة.

وحول بطاقة الرسوم قال الكرم: «إن بطاقة الرسوم المدرسية توفر لولي الأمر خدمة جديدة متاحة اليوم لكل ولي أمر في كل مدرسة خاصة بدبي، وتتضمن تفصيل البنود التي تتوزع عليها الرسوم المدرسية، كما تمنح ولي الأمر فهماً كاملاً لجميع الرسوم المتوقع من ولي الأمر سدادها كل عام دراسي».

وأوضح الكرم أن تقرير الرقابة المدرسية، بالإضافة إلى بطاقة الرسوم المدرسية، سوف يوفران المعلومات الشاملة والموثوقة في الوقت المناسب، وذلك لمساعدة ولي الأمر على اختيار المدرسة المناسبة لأبنائه.

وشدد الكرم على ضمان معايير الصحة والسلامة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل العمل مع المؤسسات الحكومية المعنية لضمان صحة وسلامة جميع طلبتها وكوادرها المدرسية من أجل المضي قدماً نحو الأمام.

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