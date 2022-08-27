«حمدان التعليمية» تنظم لقاء تعريفياً لطلبة ماجستير التربية الابتكارية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لقاءً تعريفياً مع طلبة الدفعة الرابعة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، الذي تقدمه المؤسسة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم أمس في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار.

وحضر اللقاء التعريفي الدكتور خليفة السويدي، مستشار الموهبة والتميز وعضو مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والطلبة المقبولين في برنامج ماجستير التربية الابتكارية وفريق عمل المؤسسة.

وتناول اللقاء التعريفي أهداف ومخرجات برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وشرحاً لمخرجات، ومناقشة استفسارات الطلبة المنتسبين في البرنامج والذي يبلغ عددهم 23 طالباً وطالبة.

بدوره، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «للسنة الرابعة على التوالي ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/2022، التحق 23 طالباً وطالبة ببرنامج ماجستير التربية الابتكارية والذي أطلقته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. ويسرنا أن نقدم في المؤسسة عشر منح دراسية كاملة للطلاب والطالبات لرفد الميدان التربوي بمعلمين وقياديين يتم إعدادهم من أجل تعزيز الابتكار في كامل المنظومة التعليمية في دولة الإمارات».

وأعرب الدكتور المهيري عن تقديره لكل العاملين على برنامج ماجستير التربية الابتكارية على نجاح تجربة الدفعتين الأولى والثانية، متمنياً دوام التوفيق للطلاب والطالبات في هذا البرنامج الذي يمثل ثمرة تعاون بين جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بكلية التربية ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

ولا يقتصر برنامج ماجستير التربية الابتكارية على المعارف الجديدة في تخصصات التدريس والقيادة المدرسية، ولكنه يولي اهتماماً بصقل مهارات الدارسين من خلال العمل الجماعي والتعلم التعاوني وربط النظرية بالتطبيق والممارسات الميدانية. كما يهتم البرنامج بإكساب الدارسين أطراً وأنماط تفكير جديدة وتوجهات تركز على الابتكار والتجديد وتقبل التغيير لمواكبة التطورات في الميدان التربوي.

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