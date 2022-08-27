«الإمارات للتعليم المدرسي» تعد خطة لترقية المعلمين

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أفادت حصة رشيد المدير التنفيذي للفرع الثاني بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن المؤسسة أعدت خطة لترقية المعلمين، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالعملية التعليمية والكوادر التربوية وترقيات المعلمين، حيث توجد خطة متكاملة للتعامل مع الملاحظات التي وردت حول ترقيات المعلمين، وسيتم إعلان بدء تطبيق الخطة في وقت لاحق.

وأوضحت خلال تصريحات صحفية، بأن المؤسسة تعمل على تقييم أداء المعلمين من خلال المعايير المعتمدة من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية «FAHR»، بناء على كفاءات معينة ونسبة معينة للأهداف التي يحققها المعلم، موضحة أنه في نهاية كل عام دراسي يتم تقييم المعلمين من خلال تحقيق هذه النسبة والتي يأتي من بينها الحصص الصفية للمعلم.

ومن جهة أخرى تحدثت رشيد عن إعداد قيادات مدرسية من الصف الثاني، وقالت إن الميدان التربوي يحتاج إلى قيادات في الصف الأول للمدارس، وذلك بسبب المستجدات الدورية التي يشهدها الميدان التربوي كل عام دراسي، ومنها الاستقالات والتقاعد وغيرها، ومن ثم تظل الحاجة إلى القيادات في المدارس الموجودة، ولكن ننظر إلى ضرورة أن تكون مدارسنا مؤهلة بوجود قائد في كل مدرسة لضمان استقبال الطلبة بالصفوف.

ولفتت إلى أن إعداد الصف الثاني يكون من خلال تدريب المعلمين على نقاط محددة، بالإضافة إلى نصابه التدريسي، ومن ذلك أن يتدرب المعلم على جانب أكاديمي ثم يخضع للمقابلة، وبعد اجتيازه للمقابلة يكون مؤهلاً للترقية.

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