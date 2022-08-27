7 مهام لـ «فريق استمرارية التعليم» في المدارس

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل العودة الآمنة للمدارس الحكومية وإجراءات وضوابط البيئة والصحة والسلامة، والذي أصدرته مؤخراً، بضرورة تشكيل وتفعيل دور «فريق استمرارية التعليم» وذلك لمتابعة تطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات والتدابير والضوابط الاحترازية والوقائية، وإعداد برامج التوعية والتدريب الموصى بها من المؤسسة والجهات الصحية المعنية وأي من الجهات المختصة الأخرى.

وحددت المؤسسة 7 مهام لفريق استمرارية التعليم تتمثل في: تنفيذ السياسات والضوابط والإجراءات، والتواصل مع المجتمع المدرسي وأولياء الأمور في المدرسة، بالإضافة إلى توصيل وتطبيق كافة السياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المؤسسة. كما يجب عليهم تحقيق متطلبات دليل العودة الآمنة للمدارس الحكومية وإجراءات وضوابط البيئة والصحة والسلامة، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لضمان تطبيقه، فضلاً عن تحديد مهام ومسؤوليات جميع الأشخاص والفرق المعنية بتطبيق هذا الدليل، وإعداد خطة لصرف الموازنات التشغيلية لتوفير معدات الوقاية الشخصية والاحتياجات الاحترازية.

وشددت المؤسسة في الدليل على إعداد وتنفيذ آلية لمراقبة ورصد مدى الالتزام بالدليل وبالضوابط والإجراءات الواردة فيه.

جهوزية

وأكدت المؤسسة على أهمية التركيز على أهمية جاهزية المباني والمرافق والتجهيزات والعمليات المدرسية، من خلال توفير البيئة المدرسية الآمنة والصحية والمحفزة على العمل والتعلم والتعليم، وضمان سلامة الطلبة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في المدرسة وحماية الممتلكات والأصول.

وأوصت المؤسسة إدارات المدارس بالتوعية والتدريب ونشر الثقافة، من أجل توعية المجتمع المدرسي بسياسات وضوابط وإجراءات واشتراطات هذا الدليل وأي من الأدلة الإرشادية الأخرى ذات العلاقة والتي يتم تعميمها من قبل المؤسسة، والتأكد من تعريف المجتمع المدرسي بإرشادات البيئة والصحة والسلامة وبالإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بفيروس «كوفيد 19» والوقاية منه، بالإضافة إلى تولي الإشراف المباشر والتوعية.

مكافآت

أكدت المؤسسة في الدليل على أهمية وضع مكافآت تحفيزية ومشجعة للطلبة الملتزمين بغسل اليدين بشكل متكرر وصحيح في الأوقات المناسبة، وتفعيل شاشات العرض «الشاشات المتواجدة في مداخل المدرسة وكافة مرافقها» لعرض الإجراءات الاحترازية والوقائية ودواعي الالتزام بها، بالإضافة إلى تدريب المعنيين بتطبيق الإرشادات والتدابير الاحترازية والإشراف عليها، ونشر الثقافة بالبيئة والصحة والسلامة.

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