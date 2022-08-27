المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتخذ مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عدداً من المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة للطلبة في الحافلات المدرسية وتضمن تقديم خدمات نقل آمنة وسهلة لأكثر من 155 ألف طالب في جميع أنحاء الإمارة. وحدد المركز 12 متطلباً على السائقين والمشرفات الالتزام بها.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 وضمن حملة «لسلامتك» وتحت عنوان: «أبناؤكم في أيدٍ أمينة» الهادفة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور والجهات المعنية بالنقل المدرسي.

امتثال

وأكد مركز النقل المتكامل ضرورة الامتثال التام لجميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي والتي تحقق أمن وسلامة الطلبة، مشيراً إلى مسؤوليات سائقي الحافلات والمشرفات والتي تشمل ضرورة إجراء الفحص اليومي للحافلة من قبل السائق للتأكد من سلامتها وضرورة التزام حدود السرعة والمسار المخصص لسير الحافلة فضلاً عن استخدام ذراع التوقف «قف» الجانبية بالحافلات المدرسية والتي تلزم التوقف التام لجميع المركبات في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن 5 أمتار، مع الإشارة إلى أن عقوبة عدم التوقف عند فتح إشارة «قف» غرامة بقيمة 1000 درهم و10 نقاط مرورية عن هذه المخالفة التي ترصد آلياً.

أما مشرفات الحافلات فيتوجب عليهن عدم السماح لأي طالب بالنزول إلا في المكان المخصص لنزوله، والتأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد نزولهم منها، إضافة إلى إلزام الطلاب بربط حزام الأمان والتأكد من توفر معدات الإسعافات الأولية، فضلاً عن مساعدة الطلاب دون سن الـ 11 عاماً على عبور الطريق بأمان وتسليم الطالب لولي أمره.

تعاون

وحث مركز النقل المتكامل أولياء الأمور والجمهور على التبليغ عن أي تجاوزات من قبل سائقي حافلات النقل المدرسي من خلال الاتصال بمركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555.

ورش عمل

نظم مركز النقل المتكامل، تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، عدداً من ورش العمل التوعوية لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي، والتي ركزت على توعية سائقي الحافلات المدرسية والمشرفات والمشرفين حول النقل المدرسي الآمن والالتزام بمعايير السلامة المرورية والاهتمام المتواصل من قبلهم بأمن وسلامة الطلاب، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية في جميع الأوقات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز