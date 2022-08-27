تعاون بين «التربية» و«الموارد البشرية في رأس الخيمة»

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت وزارة التربية والتعليم متمثلة في «المركز الوطني للمؤهلات» مذكرة تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بهدف تسليط الضوء على المؤهلات المهنية، والشهادات الاحترافية، المعتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات في الوزارة، وذلك من خلال مرجعية وطنية معتمدة ضمن المنظومة الوطنية للمؤهلات، مما يساهم في تطوير الكفاءات والقوى العاملة في القطاعات المختلفة في الإمارة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وتهدف المذكرة لتفعيل المنظومة الاسترشادية للمؤهلات والخبرات المحدثة، من خلال تعميمها على الجهات تحت مظلة دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة.

كما تساهم في تطوير كفاءات القوى العاملة، وزيادة عدد المؤسسات التعليمية والتدريبية المعتمدة من المركز الوطني في وزارة التربية والتعليم التي بدورها تفتح فرص وقنوات تعلم جديدة للموظفين العاملين في القطاعات المختلفة في رأس الخيمة.

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