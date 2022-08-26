900 سائق ومشرف يتعرفون على إجراءات السلامة في الحافلات

المصدر: (الشارقة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت إدارة سلامة الطفل على مدى يومين ولأكثر من 900 من سائقي ومشرفي حافلات من مختلف مناطق إمارة الشارقة، ورشتي عمل بعنوان: «القواعد الذهبية لركوب الحافلة المدرسية» وذلك حرصاً منها على توفير إجراءات السلامة للأطفال عند ركوب الحافلات المدرسية.

وشارك في التدريب بمسرح الجامعة القاسمية خلال الورشتين ممثلون عن إدارة المرور والدوريات في الإدارة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ومواصلات الإمارات واستهدفت الورشتان رفع الوعي لدى سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية بالأساسيات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامة الطلاب خلال رحلتهم إلى المدرسة والعودة منها لضمان حماية الأطفال من كافة المخاطر.

وركزت الورشتان على تعريف السائقين والمشرفين على على قانون حقوق الطفل وتعزيز الوعي بحماية سلامة الطلاب من مخاطر المساحات المحيطة بالحافلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز