إقبال كبير من الطلبة على مراكز فحص «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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شهدت مراكز فحص «كوفيد 19» إقبالاً كبيراً من قبل طلبة المدارس الحكومية والهيئات التعليمية والإدارية والفنية، حيث بدأت عمليات الفحص المجانية اعتباراً من الـ 8 صباح أمس، وتستمر حتى الـ 28 من الشهر الجاري، وتعتبر مسحة «PCR» السلبية شرطاً لدخول الطلبة في عمر الـ 12 وما فوق المدارس أول أيام العام الدراسي الجديد.

وعممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على مديري المدارس الاشتراطات والإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك في إطار سعي المؤسسة المستمر للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة والكادر الإداري والفني والتعليمي في مدارسهم، واستناداً إلى التوصيات المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الصحية بالدولة.

وتضمن التعميم، اشتراط فحص مسحة أنف «PCR» سلبية النتيجة للطلبة من سن 12 عاماً فما فوق، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية إضافة إلى مزودي الخدمات، مشددة على ألا تزيد نتيجة الفحص على 96 ساعة.

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