دراسة لتطبيق «شهادة مطابقة سائقي الحافلات المدرسية» في المناطق الشمالية

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

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كشف سلطان المهيري، المتحدث الرسمي لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المؤسسة وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمواصلات، تعكف حالياً على التواصل مع المناطق الشمالية، لدراسة إمكانية تعميم تطبيق، نظام شهادة مطابقة سائقي الحافلات المدرسية، وشهادة مطابقة مشرفي الحافلات المدرسية المطبق حالياً في إمارة أبوظبي.

وأوضح بأن المجلس وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمواصلات شرع منذ عام 2015 في تطبيق النظام، وإلزام كافة الحافلات المدرسية العاملة في إمارة أبوظبي، بتنفيذ جميع الاشتراطات المتعلقة به، مبيناً في الوقت نفسه وجود اهتمام وتواصل من بعض المناطق الشمالية لدراسة تعميم تلك الاشتراطات وتطبيقها.

وأكد سلطان المهيري بأن الإحصائيات والأرقام تشير إلى نجاح نظام شهادات المطابقة للسائقين ومشرفي الحافلات المدرسية في تسجيل خفض أكثر من 20% من الحوادث سواء المرورية أو البسيطة خلال السنوات الـ3 الأولى من تطبيق النظام.

وبين بأن هذا الانخفاض الذي سجلته إمارة أبوظبي، صاحبه زيادة كبيرة في معدل المسافات التي يتم قطعها بالحافلات، والتي أضحت اليوم أطول بنسبة تبلغ نحو 8%، وذلك نتيجة لتوسع الرقعة السكانية والتغيير الجغرافي في الإمارة.

وحول أهم المعايير والاختبارات المرتبطة بشهادة سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، قال سلطان المهيري: إن الاختبارات تتضمن الصحة النفسية واللياقة والمهارات المعرفة والوظيفية والمسؤوليات والاحتياجات الأساسية التي يشغلها العاملون، بالإضافة إلى الأخلاق المهنية ومهارات التواصل والتعامل مع الأطفال وإجراءات الأمن والسلامة.

ويستهدف النظام المساهمة في تطوير خدمات قطاع النقل المدرسي، من خلال الارتقاء بمهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، حيث صمم البرنامج بالتعاون بين أعضاء فريق اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي واللجان التابعة لها ووفقاً لخبرات فريق عمل متخصص.

وأسهم النظام منذ تطبيقه في حماية الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال وضع آليات وبنود ضمن البرنامج، أسهمت في تدريب وتقييم العمالة المستهدفة على كيفية التصرف بشكل صحيح واحترافي في حالات الطوارئ، وأثناء عمليات إخلاء الحافلات المدرسية، بالإضافة إلى اتباع قواعد القيادة الآمنة في مختلف الظروف الجوية أو حالات المرور، والالتزام بالمسارات الصحيحة والتحويلات المرورية على النحو المطلوب، وكيفية اتباع قواعد السلامة اللازمة لضمان الدخول والخروج الآمن لأبنائنا الطلاب.

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